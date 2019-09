LO-sjefen krever at Solberg rydder opp

TV 2 har tidligere omtalt et forslag om å ta ned dagens ordning med 29 lønnede tillitsvalgte i Forsvaret. Initiativet kom i et brev fra Forsvarsdepartementet til forsvarssjefens stab 10.august i fjor. Her var det tatt med som ett av fire såkalte budsjettbalanserende sparetiltak.

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) har etter TV 2s reportasjer rettet et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om hvilke tiltak han vil iverksette for å sikre videreføring av ordningen med frikjøpte tillitsvalgte på heltid.

Vil svekke Forsvaret

De ansattes organisasjoner frykter at endringen vil kunne gi en vesentlig dårligere ordning som vil kunne svekke Forsvaret gjennom tapt kompetanse og mindre omstillingsevne.



Forsvaret sliter allerede med kort ståtid og høy turnover blant ansatte. «Det framstår derfor som bekymringsfullt at forsvarssjefen har sagt opp ordningen med frikjøpte tillitsvalgte på heltid og nå vurderer et alternativ som vil kunne gi færre tillitsvalgte på heltid.»

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ga onsdag sitt svar til Huitfeldt, og viser til at Forsvaret er i en omstillingsprosess, og derfor må ha riktig kompetanse til rett tid for å kunne levere operativ evne. «Som forsvarsminister er jeg svært opptatt av å legge til rette for et organisert arbeidsliv og et velfungerende trepartssamarbeid.



I forsvarssektoren legges det stor vekt på å involvere ansatte og deres arbeidstakerorganisasjoner. For å få til nødvendige endringer er vi avhengig av et godt samarbeid med de tillitsvalgte i Forsvaret.



Det er den enkelte virksomhet i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene som skal vurdere om det er behov for å etablere ordninger hvor årsverk eller deler av årsverk avsettes til arbeid som tillitsvalgt. Gjeldende avtale om frikjøp av tillitsvalgte gjelder til 31. juli 2020.»

De tillitsvalgte er ikke imponert

Bakke-Jensen viser til at forsvarssjefen er i dialog med arbeidstakerorganisasjonene om en ny ordning, og har tillit til at forsvarssjefen finner frem til en ordning innenfor rammene av Hovedavtalen i staten som sikrer arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret reell medbestemmelse.

Offisersforbundets øverste tillitsvalgte i Hæren, major Pål Nygaard er ikke imponert over ministerens engasjement.

– Nå svarer han som om han ikke har ansvar. Nå er det altså forsvarssjefen som skal bære ansvaret, sier han til TV 2. – Vi oppfatter det som nå skjer som et politisk bestillingsverk fra departementets politiske ledelse, og mener det uansett hva ministeren måtte hevde er han som har ansvaret, sier Nygaard.