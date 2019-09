Tirsdag barket Frp-leder Siv Jensen og Ap-nestleder Hadia Tajik sammen om eiendomsskatt i TV 2s valgstudio.

– Den er ikke urettferdig hvis man gjør det på rett måte, sa Tajik om eiendomsskatten og pekte på Oslo som eksempel.

I hovedstaden har Arbeiderpartiet økt bunnfradraget 4 millioner til 4,6 millioner. Bunnfradrag betyr at man reduserer skattegrunnlaget slik at man slipper å skatte for hele verdien av eiendommen.

– Hadia Tajik sier at eiendomsskatt «ikke er urettferdig dersom man gjør det på rett måte» og viser til Oslo som har et høyt bunnfradrag. Men hva mener hun da om det de gjør i Trondheim? Hun må svare. Er det «rett måte» slik Trondheim gjør det ved å redusere bunnfradraget og dermed sende regningen til de som har minst? Jeg synes det er dobbelt usosialt og urettferdig, sier Jensen til TV 2.

I Trondheim har politikerne vedtatt å senke bunnfradraget fra 500.000 til 300.000.

Se hele debatten øverst i saken!

Jensen: Kritiserer sine egne

Frp-lederen mener Tajik kritiserer sine egne i Trondheim Arbeiderparti, som i en årrekke har vært et utstillingsvindu for partiet.

– I Trondheim Arbeiderpartiets utsillingsvindu vil de nå gjøre eiendomsskatten dobbelt usosial og sende regningen til dem som har minst, ved å redusere bunnfradraget. Det gjør de utelukkende fordi de ønsker å fortsette å kreve inn høy eiendomsskatt, sier Jensen.

Hadia Tajik avviser at hun kritiserer Trondheim for å redusere bunnfradraget. Det er Siv Jensens skyld, mener Ap-nestlederen.

– Trondheim kommune har bare fulgt Siv Jensen sin egen anbefaling til kommunene når hun har redusert satsen: Nemlig redusere bunnfradraget for å få nok penger, sier Tajik, og viser til et brev fra finansministeren på spørsmål om eiendomsskatt.

Der skriver Jensen at kommunene «kan blant annet justere bunnfradrag og/eller retaksere eiendommene, slik at eiendomsskattegrunnlaget endres».

– Denne satsreduksjonen fører bare til at de rikeste betaler mindre i eiendomsskatt, og de med minst betaler mer når bunnfradraget må bort. Jensen må snart ta ansvar for politikken hun fører som finansminister. Det de gjør på eiendomsskatt føyer seg inn i mønsteret fra skattepolitikken ellers: Den er for kaksene, ikke vanlige folk, sier Tajik.

Senker makssatsen for eiendomsskatt

Tajik kritiserer regjeringen for å senke makssatsen for eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger til fire promille fra 2021.

– Dette tror jeg er en dårlig idé, rett og slett fordi det vil kunne slå ganske usosialt ut, sa Ap-toppen i TV 2-duellen.

Hun frykter at regjeringens endring vil føre til at flere kommuner velger å fjerne bunnfradraget, for å kunne ta inn nok eiendomsskatt.

– Regjeringen har satt ned makssatsen for eiendomsskatt slik at det skal gi mindre skatt for folk, men likevel gjør spesielt Ap-kommuner alt de kan for å kreve inn mest mulig skatt, svarer Siv Jensen i dag.