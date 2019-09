Lars Lagerbäck møtte onsdag pressen dagen før EM-kvalifiseringskampen mot Malta på Ullevaal.

Se Norge-Malta torsdag fra kl. 20 på TV 2 og TV 2 Sumo.

Landslagssjefen kunne fortelle at alle i 23-mannstroppen er friske og klare til morgendagens kamp.

De siste to kampene på Ullevaal har Norge ledet 2-0, mot Sverige og Romania, men likevel endte begge oppgjørene med uavgjortresultat.

Nå forteller Lagerbäck at han har tatt grep etter kollapsene på hjemmebane.

– Vi har brukt mye tid på det på lagmøter. Vi har sett på klipp og gitt tilbakemelding til spillerne. Vi blir noen ganger for offensive, jeg synes det er positivt at de vil gå for 3-0, men da taper vi litt balanse. Vi må bli smartere til å holde på resultatet. Vi skal ikke bli forsiktige, men vi skal ikke bli for over-offensive sånn som det har blitt ved noen tilfeller. Så blir vil litt passive i forsvarsspillet også, sier Lars Lagerbäck.

– Det vi har gjort konkret, som blant annet Omar har vært med på og en del av de erfarne spillerne, er at de skal kjenne på det ansvaret og følelsen på banen. Slik at vi lett kan kontakte dem om det er noe vi reagerer på fra sidelinjen. Jeg har hatt noen ekstra møter med en mindre del av spillergruppen som har den erfaringen, så jeg håper og tror at det ikke skal skje igjen, forteller han.

Visekaptein Omar Elabdellaoui, som også deltok på pressekonferansen, mener Norge ikke kan miste en slik ledelse igjen.

– Vi har gått gjennom det som Lars sier. Sånt skal ikke skje når man leder 2-0 med et kvarter, tjue minutter igjen. Da skal vi vinne kamper, ikke kollapse på den måten. Det er ting som ikke skal skje så får vi håpe at vi har lært av de to kampene slik at det ikke skjer igjen. Det er det å ta ansvar da, som Lars sier, vi trenger ikke fortsette å være offensive når vi ikke trenger det. Lars finner det positive i det, at vi vil gå for 3-0, men samtidig å er det å se risikoen, skal vi går for 3-0 eller skal vi sørge for å beholde seieren, sier Olympiacos-kapteinen.

På treningen dagen før Malta-kampen drillet svensken Joshua King og Erling Braut Haaland som spisspar.

– Vi har pratet med noen av spillerne, Josh skal være litt mentor for Erling som er helt ny på landslaget. Vi vil at spissene skal snakke så mye som mulig med hverandre og det er grunnen til at jeg satte sammen Josh og Erling i dag, sier landslagssjefen.

Lagerbäck vil ikke avsløre om han tenker å stille med King og Braut Haaland fra start mot Malta.

– Jeg tror Josh har litt andre egenskaper enn de andre, så jeg tror han kan fungere med alle tre sammen. Nå har Josh og Bjørn spilt veldig bra sammen og skapte mange mål og sjanser, men jeg tror alle passer bra sammen med Josh, forteller han.