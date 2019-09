Nicklas Bendtner fullførte i dag sin første trening sammen med FC København.

Etter treningen møtte den tidligere Rosenborg-spissen pressen for første gang etter overgangen.

– Det er kjempestort for meg. Det er noe jeg har gledet meg til i mange år. Det har alltid vært FCK jeg kan komme tilbake til. Det er muligheter og jeg gleder meg veldig til å komme i gang, sier Bendtner.

Dansken sier at han ikke angrer på at han gikk til Rosenborg selv om han ikke har fått spille for klubben siden 0-3-tapet for Molde i april.

– Jeg kan si at jeg hadde noen gode år med Rosenborg. Det var en riktig avgjørelse av meg. Vi hadde mye suksess og vant det meste, men de siste månedene har selvfølgelig ikke vært som jeg ønsket og jeg visste ikke helt hva som skulle skje. Jeg har alltid sagt at at jeg vil spille for FCK og jeg har hatt gode og ærlige samtaler med Ståle, der det lykkes til slutt. Jeg gleder meg til å vise meg frem og entre gressmatten i Parken. Så får vi ta dag for dag fremover, forteller Bendtner.

Solbakken: – Holder han det han har lovet så blir dette fantastisk

For et par uker siden uttalte FC København-manager Ståle Solbakken at han ikke hadde noe bruk for en spiller som Bendtner og at han vil bruke måneder på bli klar til kamp. Nå forklarer nordmannen hva som har ført til at han endret mening.

– Det er jeg ærlig på, alle fotballspillere som ikke har spilt kamper på to-tre måneder bruker som regel lengre tid på komme tilbake enn de som er kampklare. Vi var jo i en situasjon der vi trengte en spiller og nå kommer det landslagspause, hvor han kan kutte noen svinger og kanskje komme hurtigere tilbake. Det handler jo om skadesituasjonen som oppstod, så må jeg være ærlig å si, den ydmykheten, de samtalene og SMSene vi har hatt, hvis han kan oppfylle halvparten av det han har lovet i de SMSene så blir det her veldig bra, kan han oppfylle det hele så blir det fantasitisk, sier Ståle Solbakken.

– Sett på andre alternativer

FCK-manageren forteller at de egentlig var på jakt etter en annen type spiller.

– Så må vi være ærlig å si at Nicklas er en toppangriper, det samme er N'Doye, Pieros og Santos, mens Jonas Wind er en angriper som beveger seg mer mellom leddene. Det har gjort at vi har sett etter andre alternativer hele veien fordi det kanskje hadde vært innertier for oss, men vi har ikke stoppet samtalene. Vi har snakket med hverandre kontinuerlig de siste ukene hver dag, så vi visste hvor vi hadde hverandre. Når vi gikk for at dette skulle skje, så var det meste på plass og det gikk hurtig, sier Solbakken.