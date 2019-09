Fokus på miljø og utslipp gjør at verdens bilprodusenter må forholde seg til stadig strengere utslippskrav.

Det har ført til en storsatsning på hybridbiler og ikke minst helelektriske modeller. Frem til nå har brorparten av superbilprodusentene hold seg unna denne elektrifiseringen, men nå ser det ut til at også disse må krype litt til korset.

Ferrari har allerede lansert sin SF90 Stradale – som er deres første ladbare hybrid.

Tidenes kraftigste!

Nå kaster også Lamborghini seg så vidt på den elektriske bølgen. De har nemlig akkurat avduket en splitter ny modell, Sián!

Dette blir tidenes første hybridmodell fra Lamborghini. Det er snakk om et mildhybrid-system, og ikke en fullverdig ladbar modell, slik som Ferrari SF90 Stradale.

Under bakluken på bilen sitter italienerne sin berømte V12-motor, den samme som vi finner i Aventador SVJ. Men nå er monsteret skremt opp ytterligere, blant annet takket være nye titan-ventiler.

6,5-literen yter nå brutale 785 (!) hk alene – UTEN turbo. I nye Sián får motoren hjelp fra en elmotor på 34 hk. Det betyr en samlet effekt på rekordsterke 819 hk.

Vi snakker enkelt og greit om tidenes kraftigste Lamborghini-modell.

Y-formen i lyktdesignet kjenner vi igjen fra frontfangeren på Huracan EVO.

Ferraris "miljøbil" byr på 1.000 hestekrefter

Ikke av miljøhensyn

Den nye 48-volts elmotoren er koblet direkte til girkassen for å sikre maksimal respons. For å holde vekten nede på et minimum, har Lamborghini erstattet de «vanlige» lithium-ion-batteriene med en kondensator.

Den skal gi hele tre ganger så mye effekt sammenlignet med et batteri med samme vekt. Den elektriske drahjelpen leverer attpåtil 1 hk per kg. Altså veier hele installasjonen 34 kg.

Elmotoren er aktiv opptil 130 km/t – etter dette er alt overlatt til V12-motoren.

Selv om de fleste bilprodusentene leverer hybridløsninger av hensyn til miljø og utslipp, er ikke det tilfellet hos Lamborghini. I alle fall ikke riktig ennå.

Her er det kun ett fokus i første omgang, nemlig å pushe mest mulig effekt. I Lamborghini sin egen pressemelding oppgir de ikke en gang forbruket på bilen, noe som på mange måter bekrefter at miljøhensyn er satt til side. Her er det ytelser og lidenskap som er prioritert.

Nye miljøkrav kan bety slutten for toppmodellen til Lamborghini

Enda raskere

Den nye verstingen fra Sant'Agata blir etter alt å dømme en av tidenes raskeste superbiler. I dag er for eksempel Aventador SVJ den raskeste gateregisterte bilen rundt Nurburgring, med tiden 6:44.97.

Nye Sián skal bli enda raskere, noe som sier sitt…

Takket være de 819 hestekreftene lover Lamborghini at sprinten fra 0-100 km/t skal gå unna på UNDER 2,8 sekunder. Videre skal toppfarten overstige 350 km/t.

Du bør helst levere ytelser i tråd med en slikt design – og akkurat DET kan vi vel slå fast at Lamborghini gjør.

Jeremy Clarkson er ikke i tvil: – Dette er den beste bilen

Svært eksklusiv

Som vi kan se på de første bildene, videreføres det futuristiske designet i kjent Lambo-stil. Aerodynamikken er også i fokus, noe som kommer tydelig frem på Sián.

På innsiden er designet roet litt ned. Her kjenner vi for eksempel igjen den nye infotainment-skjermen fra Huracan EVO.

Sián får sin verdenspremiere på bilmessen i Frankfurt neste uke. Allerede nå forteller superbilprodusenten at det kun skal lages 63 eksemplarer av bilen. Så dette blir utvilsomt svært eksklusive saker. Pris? Det tør vi ikke en gang å tenke på…

63-tallet på bakvingen indikerer at det kun skal lages et fåtall av denne modellen.

Vi ble med på Norges første Lamborghini Driveout:

Nå har denne satt en helt rå fartsrekord

Her kan du se mer av de nesten 20 superbilene som dukket opp på Høvik, litt utenfor Oslo: