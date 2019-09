I dag skal Eleah Sophie (20) endelig bli kvinne: – Det blir en euforisk smerte

BLE MOBBET: Eleah Sophie ble kalt feminin og homo før hun fortalte at hun var født i feil kropp. Etter at hun åpnet seg om identiteten sin fikk hun mer aksept. Foto: Privat

Hun forteller at det ofte handler om at de ikke er trygg i seg selv, og at de er engstelige og redde for at andre skal vite noe, eller at man ikke blir sett som den gutten eller jenta man er.

Stor økning på kort tid

Tall TV 2 har fått tilgang til fra Oslo Universitetsykeshus, viser at det har vært en økning i antall henvisninger til Nasjonal behandlingstjeneste for transeksualisme (NBTS).

I 2016 ble 449 personer henvist, mens i 2017 var tallet 517. I 2018 ble derimot 684 mennesker henvist for behandling.

– Det har vært en sterk økning, spesielt de siste fire-fem årene og for de som er født i jentekjønn som opplever seg selv som en mann eller som beskriver seg selv som ikke-binære. I fagmiljøene, både her i Norge og utlandet, vet vi ikke helt hva som er årsaken til denne økningen, sier Tone Maria.

Likevel tror den daglige lederen at mer åpenhet og informasjon i samfunnet er en viktig faktor.

– Det er lettere å være åpen nå, hvis vi skal sammenligne med min tid. Da var vi alle i skapet og var livredde. Det er mye mer åpenhet i dag, og det er klart at det er utrolig fint at Eleah har den åpenheten. Det betyr utrolig mye, sier hun.