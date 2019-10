Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Som nylig pensjonist vurderer jeg å kjøpe en ekstra bil, slik at jeg kan komme meg litt rundt, da kona fortsatt bruker vår Subaru til og fra sin jobb.

Ettersom jeg driver en del med ved og skal utbedre hytta, tenkte jeg litt på en pent brukt og ikke altfor for gammel Toyota pickup.

Men jeg ble overrasket over prisene her. De er svært høye, selv på eldre biler og kilometerstand virker nærmest bare å være et tall som ikke betyr noe. Har du noen tanker omkring dette?

Hilsen Sverre.

Benny svarer:

Hei Sverre.

Pickup-markedet lever nesten litt i sin egen verden, det. Disse bilene holder seg svært godt i pris og det er vanskelig å finne en god og kurant pickup til lav pris – enten den er japansk eller amerikansk bil.

Du er nok hverken den første eller siste som blir overrasket over prisene på brukte pickuper. Biltypen holder seg nemlig nesten skummelt godt i pris. Selv for eldre modeller som har gått langt.

Det er nok flere grunner til dette. For det første har nettopp Toyota Hilux, som jeg forstår du har sett på, nesten litt legende-status over seg. Disse bilene har vært her i en årrekke og de har vist seg å være svært robuste og driftssikre – slik vi forventer av nettopp Toyota.

Det andre er den gamle regla om pris og etterspørsel. Det regulerer jo markedet selv. Er etterspørselen høy, stiger prisene. Synker etterspørselen, synker også prisene. Enn så lenge virker det som det er et sug i markedet etter disse bilene, enten de er nyere eller eldre. Fine biler selges fort.

Topp 10: Bilene som har økt mest i verdi

Sjekk nøye før kjøp

For en ti år gammel Hilux må man fort betale 150.000 kroner, eller mer. Men det finnes heldigvis andre og noe billigere alternativer. Slik som Ford Ranger, Mitsubishi L200 og Isuzu D-Max, for å nevne noen.

En del av disse bilene kan være ganske tøft brukt. Så en grundig sjekk før kjøp er alltid smart. Både av servicehistorikk, slitedeler og generell tilstand. Selv om bilene i utgangspunktet er robuste og tåler mye, både slites de og går i stykker etter hvert.

Ofte lønner det seg nok også å heller legge litt mer penger i selve kjøpet og å skaffe seg en hel, pen og ryddig bil i god teknisk stand, fremfor å se for blindt på prisen.

Behandler man en slik bil pent og forsiktig, tyder mye på at man får godt betalt for den igjen på bruktmarkedet og at den er lett å selge. For jeg tviler på at denne biltypen går av moten med det aller første. Det virker snarere som de er mer populære enn noen gang!

Lykke til med jakten på pensjonist-bilen!

