Håndballjentene ligger an til å få rekordmange forfall før VM i desember.

Totalt er åtte spillere med mesterskapserfaring ute av troppen til VM-oppkjøringen i Stavanger i slutten av september.

Det betyr igjen at nye spillere får prøve seg. For den eneste i troppen uten A-landskamper, Storhamar-spiller Guro Nestaker, har skadesjokket gitt gledessjokk.

– Det ringte fra et ukjent nummer og så tenkte jeg at det kunne være han, men det er jo ikke det.. Men så hørte jeg at det var han, og da var det et sjokk. Thorir hadde ringt. Det kom noen tårer og jeg var i lykkerus, sier 21-åringen fra Gjøvik om telefonen fra landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Det går nesten ikke opp for meg at jeg skal være en del av dem som jeg har sett på TV i alle år. Det er noe jeg har drømt om, og plutselig er man der selv, sier Nestaker.

Venstrebacken kom fra Oppsal til Storhamar foran forrige sesong som en lovende spiller med mange kamper for yngre landslag.

Men hun var like mye på benken som på banen i starten av sesongen.

I sluttspillfinalene på tampen av sesongen scoret hun 25 mål på to kamper mot Vipers.

– Jeg merka at jeg fikk resultater av all treningen. Framgangen har gått sånn hele forrige sesong, sier hun og viser med hånda at det har gått bratt oppover. Jeg fikk trent godt og utviklinga gikk kjempebra.

Forrige sesong hadde hun kun fokus på håndballen. Det ble et år med stort sett to økter om dagen, og hun viste etter hvert landslagsklasse.

Guro Nestaker ble kalt inn på samling i sommer, men er uten offisiell A-landskamp. Debuten kommer trolig i Intersport Cup i slutten av måneden, og da er hun med i kampen om en plass til VM i desember.

– Jeg drømmer om å bli med. Og det at det er realistisk at det kan skje er veldig kult. At det jeg har jobba for i mange år ikke er så langt unna, sier Nestaker. Jeg har lyst til å vise at jeg er god i forsvar og skal ta fram skuddet mitt.