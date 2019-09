– I våre hjerter for alltid

Usikkert motiv for drapet

I forkant av moskéangrepet postet Manshaus flere meldinger på ulike nettforum der han blant annet så på seg selv som utvalgt av mannen som sto bak moskéskytingen som drepte 51 mennesker på New Zealand tidligere i år.

Manshaus er nå siktet både for å ha drept sin stesøster, og for å ha forsøkt å gjennomføre et terrorangrep i moskeen.

Han erkjenner ikke straffskyld. Politiet har bedt om en fullstendig psykiatrisk vurdering, og 21 -åringen har sagt seg villig til å snakke med psykiaterne.

Han har forklart seg i flere avhør for politiet, men det er foreløpig ukjent hva som var motivet bak drapet.

Politiet har tidligere opplyst at de jobber med to hovedteorier – enten ble Johanne drept fordi hun er av utenlandsk opprinnelse, eller så fant hun ut at Manshaus planla å gjennomføre et terrorangrep og forsøkte å stoppe ham.