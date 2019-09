Meteorologisk institutt har sendt ut et oppdatert farevarsel onsdag.

Nå er også Østlandet innlemmet i farevarselet, og været er ventet å treffe onsdag ettermiddag og kveld.

Ifølge meteorologene kan det komme mellom 35-40 mm nedbør i løpet av seks timer.

Det kan skape problemer.

– Nedbøren gir fare for overvann i tettbygde områder, stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. I tillegg varsler meteorologene at regnet kan medføre vanskelige kjøreforhold grunnet overvann, og fare for vannplaning, skriver meteorologene på Twitter.

Lavtrykket vil trekke innover landet onsdag formiddag, og det er ventet kraftige byger med tordenvær.

Også neste uke er det ventet mer gråvær. Da vil restene av den orkanen Dorian treffe Norge som et vanlig lavtrykk, som vil nedbør og høstvær.