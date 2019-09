Lily-Rose Depp (20) er denne uken på den internasjonale filmfestivalen i Venezia.

Netflix-film

Johnny Depps datter deltar på filmfestivalen for å promotere Netflix-filmen The King.

Foreløpig premièredato er satt til 1. november i Storbritannia, mens det er større usikkerhet rundt den norske premièredatoen.

Se traileren til The King i videovinduet øverst i saken.

Depp spiller mot kjente fjes som Twilight-hovedrolleinnehaver Robert Pattison og Call Me by Your Name-stjernen Timothée Chalamet.

Den sistnevnte kjendisen florerer det nå romanserykter rundt, og ryktene fikk virkelig bensin på bålet etter den røde løperen i Italia.

På filmfestivalen skal Depp og Chalamet ha tilbragt mye tid sammen, og virket svært komfortable i hverandres selskap, noe du kan se i bildekarusellen under.

^ STJERNER: Det er mange rykter rundt Timothée Chalamet og Lily-Rose Depp. Foto: Stella Pictures

Svarer unnvikende

Internasjonale magasiner som Harpers Bazaar og Elle skriver at ryktene begynte allerede i 2018.

Under Golden Globe i januar, hvor Chalamet var nominert i kategorien «beste mannlige birolle», spurte Access Hollywood om 23-åringen ville feire sammen med Depp.

Da valgte han å heller snakke om familien sin, og understreket at han var på festen sammen med moren sin.