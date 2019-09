Tidligere skiskytter og OL-vinner Halvard Hanevold ble bare 49 år.

Avisen Budstikka skriver at Hanevold døde i sin bolig i Asker tirsdag morgen. Halvard Hanevold etterlater seg kone og to barn.

Skiskytter-miljøet er sterkt preget av Hanevolds bortgang.

Tidligere lagkamerat og nåværende TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen er blant dem som sørger.

– Hallvard, jeg kommer til å huske deg for den tiden vi har hatt sammen og alle de fantastiske opplevelsene på arrangementer og treningsarenaer. Vi bodde lenge i Trondheim – nesten som naboer. Vi oppnådde vanvittig mange flotte prestasjoner sammen. Jeg er overbevist om at alle rundt oss vil huske deg som en fantastisk idrettsutøver, men det jeg husker alle best er vennskapet. Jeg kunne alltid stole på deg – i alle mulige situasjoner. Et ord var et ord, og du sto alltid bak det du hadde sagt og signert. Du var en fantastisk person. Mine tanker går nå til Sandra, ungene dine og foreldrene dine. Hvil i fred, sier Bjørndalen.

Også Hanevolds utenlandske konkurrenter er i sjokk.

– Han var den første skiskytingsstjernen jeg kjente igjen da jeg kom til mitt første verdenscuprenn. Han smilte alltid, og han sluttet aldri å utforske. En utrolig utøver med et briljant hode. Mine tanker går til Sandra og familien, skriver Martin Fourcade.

Hanevold ble en av de mest kjente og suksessrike skiskytterne i landet, etter at han startet med skiskyting som 15-åring. Han kom med på landslaget i 1992 og vant i alt 22 internasjonale medaljer før han la opp i 2010.

I løpet av sin tid som skiskytter vant han blant annet tre OL-gull. I Nagano i 1998 vant han 20 kilometeren. I tillegg har han stafettgull fra 2002 og 2010.

Han tok også fem VM-gull, sju sølv og fire bronsemedaljer.

Han har de siste årene vært kommentator for NRK under sendingene fra skiskyting. Han deltok også i «Mesternes mester».