Siden fredag i forrige uke har det vært rødt farenivå for fjellpartiet Veslemannen i Rauma, på grunn av store bevegelser i fjellet.

Bevegelsene har økt jevnt siden da.

I fem år har geolog Lene Kristensen i NVE fulgt fjellet Mannen tett. På disse årene har det aldri vært større bevegelser i fjellpartiet Veslemannen enn nå.

– Fjellpartiet er nå veldig ustabilt. Det har aldri vært så store bevegelser i nedre del av fjellpartiet før, uten at det har kommet nedbør. Så vi kan forvente oss et større skred i nærmeste framtid, sier Kristensen til TV 2.

Ustabilt fjell

Fjellet beveger seg nå 25-30 centimeter i døgnet, det er noe av grunnen til at ekspertene venter at det kan rase når som helst.

– Tidligere har vi sett store bevegelser i øvre del av fjellet, men når vi ser så store bevegelser i nedre del er det et klart tegn på et ustabilt fjell, sier Kristensen.

Geolog Lene Kristensen i NVE følger Veslemannens bevegelser tett. Foto: NTB Scanpix

Onsdag morgen melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at hastigheten i fjellpartiet fortsetter å øke.

Det er registrert noen mindre steinsprang fra Sivilforsvarets sin lyttepost, samt på direktoratets måleinstrument,.

Det er meldt regn i området onsdag ettermiddag og natt til torsdag, noe Kristensen sier kan påvirke bevegelsene.

– Tror du det vil komme et større ras de nærmeste dagene?

– Det er vanskelig å si. Men det er en annen dynamikk i fjellet nå enn vi har sett tidligere, så sjansen er stor. Beboerne i området er også evakuert, så det kan egentlig bare rase, sier geologen.

Sivilforsvaret har personell som holder kontinuerlig vakt i området, mens tog som skal passere må ha telefonkonferanse med NVE og politiet før de får passere.

180.000 kubikkmeter

Beboerne i de fire husstandene under Veslemannen ble evakuert fredag, for 16. gang, og får ikke flytte hjem før farenivået blir redusert.

Onsdag er seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE på plass i Rauma, for å snakke med de evakuerte beboerne, samt informere kommunen.

NVE har estimert at 180.000 kubikkmeter stein vil komme ned dersom hele Veslemannen raser.

Fakta om Mannen Et 1.294 meter høyt fjell som ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune i Møre og Romsdal.

Mannen er en del av det 3 kilometer lange Børa-Mannen-komplekset.

Veslemannen utgjør en mindre del av det ustabile fjellpartiet og ligger mellom 1.100 og 1.200 meter over havet.

Veslemannen har et volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter.

Fjellet er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009.

I 2017 forsøkte NVE å fremprovosere et ras ved å pumpe vann inn i fjellet, men det lyktes ikke.

Fredag 30. august ble farenivået igjen hevet til rødt. Dette er 16. gang siden høsten 2014.

Klarer du ikke å se for deg hvor mye 180.000 kubikkmeter stein egentlig er? Da kan vi prøve å illustrere det for deg.

Se for deg Ullevaal stadion. Gressmatten der er på nesten 8.000 kvadratmeter. Se for deg at vi fyller steinmassene fra Veslemannen utover gressmatten og oppover tribunene.

Dersom vi hadde fylt opp til taket på tribunene, som er 23 meter over bakken, snakker vi om 164.000 kubikkmeter.