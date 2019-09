Venstre-Grande ut mot MDG: – Fokus på å skremme folk

– Det blir for mye fokus på å skremme folk om hva som kan skje og ikke fokus på hva vi skal gjøre.

Det sier Venstre-leder Trine Skei Grande om Miljøpartiet De Grønne.

Et snitt av målingene viser at Trine Skei Grande og Venstre går mot et historisk dårlig valg.

På TV 2s måling mandag, fikk partiet 3,1 prosent. Det vil være det dårligste resultatet i partiets historie. MDG fikk 6,5 prosent og bakgrunnstallene viser at de stjeler 16.000 velgere fra Venstre.

– Jeg har vært i så mange intervjuer med journalister før valg som påstår dette, men så går det bra likevel. Venstre-folk mobiliserer på slutten og det skal vi klare denne gangen, også.

– Optimistisk tone

Skei Grande mener det er et klart skille mellom MDG og Venstre.

– Klima og miljø blir en helt avgjørende sak for folk i denne valgkampen og Venstre har andre svar enn de andre miljøpartiene. Vi har en optimistisk tone hvor vi tror vi skal løse utfordringene vi står overfor.

– Hva mener du med optimistisk?

– Venstre tror at vi ikke bare skal fortelle at ting går galt, det gjør de bare hvis vi ikke gjør noen ting. Vi har tiltakene som skal til for å komme i mål. Vi ruller nå ut en omstilling av Norge. Helt fra å få flere sovevogner, til å få folk til å ta toget mer, store investeringer i kollektivtransport og omstilling av hele transportsektoren, sier Venstre-lederen.

Hun understreker at det er bra med flere miljøpartier, men mener MDG har en helt annen tilnærming til miljøspørsmålet.

– Det er veldig mange som snakker om prosenter og målsetninger, og ikke om hva vi faktisk skal gjøre. Vi ruller ut store havvindprosjekter, som vi har bidratt med milliarder i bare siste uken. Det betyr at vi lager teknologi som kan brukes på hele resten av kloden for å få til et skifte. Det handler om arbeidsplasser i Norge og et alternativ til oljearbeidsplassene, som vi vet ikke varer inn i fremtiden.

Skei Grande hevder at «MDG mener alt bare skal skrus av».

– Venstre har en næringspolitikk som henger sammen med miljøpolitikken. Vi har tro på at vi skal omstille norsk næringsliv og skape nye arbeidsplasser. MDG mener alt bare skal skrus av. Det er ikke bra for et land som skal gjennom en så stor omstilling. Vi må skape de nye, grønne arbeidsplassene.

– Venstre tror på vekst og økonomisk vekst, legger hun til.