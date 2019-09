Dieselbilene er under hardt press flere steder rundt i Europa. Volkswagens utslipps-skandale (også kjent som Dieselgate) satte for alvor fart i en prosess som har pågått i flere år allerede.

Flere og flere storbyer har nå fokus på å stenge ute dieselbiler, særlig eldre modeller som har høye utslipp.

I Stockholm har denne prosessen pågått ganske lenge. Det har vært en politisk tautrekking der opposisjonen har vegret seg for å innføre såkalte miljøsoner. Men nå er det klart at de kommer.

Fra neste år blir det nemlig såkalte miljøsoner i Stockholm.

Euro6-biler går klare

Dette starter på Hornsgatan som er en av de store forretnings- og gjennomfartsgatene på Södermalm.

Svenskene tar utgangspunkt i den såkalte Euro-klassifiseringen av utslipp. Denne startet med Euro 1 tilbake i 1993. I dag er det Euro 6 som gjelder, det ble innført fra 2014.

Euro6-bilene er kjent for å være svært rene. Disse blir da heller ikke rammet av den nye ordningen. Den starter ved Euro5 som ble innført i 2009. Biler med denne tekonologien skal få kjøre i miljøsonene frem til juli 2022. Så blir det stopp.

På test i Norge: Gjett om den vakte oppsikt på ladestasjonen!

Miljøsoner er aktuelle i flere svenske byer, som her i Gøteborg. Foto: Trafikverket.

Påvirke bruktbilprisene

Alle dieselbiler som er eldre enn 2009-modeller (Euro4) blir stengt ute allerede fra januar 2020.

Med dagens utskiftningstakt av den svenske bilparken, betyr dette at veldig mange biler i praksis vil bli nektet å kjøre inn i disse sonene.

Det er ventet at dette vil påvirke bruktbilprisene kraftig i årene som kommer, særlig gjelder det for dieselbilene. Der følger Sverige en utvikling vi ser i mange europeiske land, inkludert i Norge.

Partikkelfilter kan koste deg mange tusenlapper

Eldre biler, og da særlig dieselbiler, er nå under press en rekke steder. Foto: Scanpix.

Ufortjent dårlig rykte

Bilistorganisasjonen M Sverige er svært kritisk til det som nå skjer. De karakteriserer miljøsonene som symbolske og et slag i luften.

– Antallet elbiler og ladbare hybrider øker, men uten dieselbiler har vi ikke mulighet til å komme i nærheten av klimamålet. På grunn av truslene om miljøsoner har dieselbilene fått et ufortjent dårlig rykte, noe som igjen har gjort at salget har falt. I stedet øker salget av bensinbiler, noe som er et betydelig dårligere alternativ for miljøet, sier Heléne Lijla i M Sverige, til nettstedet Teknikens Värld.

Dieselforbud kan bety mye for bilprisene

Mercedes overrasker med diesel, se mer i videoen under: