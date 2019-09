I 2007 gjorde Isuzu comeback i Norge, med en pickup som fort bemerket seg for å være solid, driftssikker og prisgunstig.

D-Max har lenge vært en av Norges mest solgte biler i sitt segment. Det til tross for tøff konkurranse av biler som Toyota HiLux, VW Amarok, Ford Ranger og Nissan Navara, for å nevne noen.

Nå lanserer Isuzu i samarbeid med Arctic Trucks Norge Isuzu NORTH33. En eksklusiv nyhet i kun 100 nummererte eksemplarer. Som bare er tilgjengelig for nordmenn.

10.000 solgte

– Isuzu Norge har i mange år har hatt et godt samarbeid med Arctic Trucks Norge, som nå feires med en spesialutgave i et begrenset antall. Det sier Steinar Dokken som er salgssjef for Isuzu i Norge.

Han legger også til at det nå ruller rundt 10.000 D-Max på norske veier. Mange av kundene velger å oppgradere den tøffe bilen ytterligere, med ombygging fra Arctic Trucks.

– Bare i fjor bygde vi om over 100 biler. I år blir det kanskje dobbelt så mange. Derfor velger vi å tilby en denne spesialmodellen, forteller Dokken.

– Arctic Trucks har vist over mange år at de leverer høy kvalitet på arbeidet de gjør. At vi sammen kan lage en spesialmodell kun for det norske markedet er utrolig artig for både oss og Arctic Trucks. Vi er veldig fornøyd med resultatet, her har man virkelig mulighet til å skaffe seg en unik Isuzu, utdyper salgssjefen.

Hevesett, frontbøyle, store terrenghjul og bredere skjermutbyggere er på plass.

Kun 100 – så er det stopp

NORTH33 er basert på populære AT33. 33 angir hjulstørrelsen i tommer. Bilen er hevet 20 millimeter og skjermene er utbygget ytteligere, for å få plass til de store terrengdekkene. Fremkommeligheten bør dermed være sikret.

Videre kommer den med frontbøyle, skjermbreddere med eget design, utviklet og produsert i Norge, egen dekor, veltebøyle med doble rør, brodert emblem i seteryggen, Truxedo plantrekk og mye mer. Alt dette til en svært konkurransedyktig pris.

– Alle bilene er nummererte på forskjermene. Det blir kun bygd 100, så er det stopp. Salget er allerede godt i gang og vi har solgt et titalls slike biler allerede, sier en fornøyd Dokken.

En kraftig veltebøyle på planet er noe av det som inngår på denne spesialmodellen.

Populær

NORTH33-pakken koster 75.000 kroner pluss moms. I tillegg til bilens ordinære pris så klart. D-Max her en veiledende starpris på 370.000 kroner.

Isuzu D-Max er Norges mest solgte pickup i august med en markedsandel på 31 prosent. Totalmarkedet har hatt en årlig vekst de siste årene, og det har kommet flere nye aktører i segmentet. Uavhengig av det har Isuzu befestet sin posisjon, og er per nå Norges nest mest solgte pickup i 2019.

Om ikke lenge starter elgjakta. Vi tipper at mang en jeger kan tenke seg en bil som dette til jakta begynner!

