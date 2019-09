En profilert norsk bokser har avgitt en positiv dopingprøve.

Bokseforbundet har invitert til pressekonferanse på Ullevaal klokken 14.00.

– Det jeg kan fortelle er at det er en profilert norsk bokser som har avgitt en positiv prøve, sier president Odd Haktor Slåke.

Han er forsiktig å uttale seg om saken siden det bare er a-prøven som er positiv, men opplyser at forbundet vil komme med ytterligere informasjon senere i ettermiddag.

– Svaret på b-prøven vil foreligge neste tirsdag eller onsdag, forteller Slåke.

Hadi Srour (23) bekrefter til VG at det er han som har avgitt positiv dopingprøve.

Disse opplysningene bekrefter han også overfor TV 2. Srour vil ikke utdype hva han har testet positivt for.

– Alt blir sagt klokken 14.00, sier Srour til TV 2.

Tønsberg-gutten signerte en treårig millionavtale med det tyske promotorselskapet Team Sauerland i april.



Presidenten er skuffet dersom det viser at en av utøverne i forbundet har dopet seg.

– Det er veldig kjedelig at idrettsutøvere blir tatt. Vi får vente å se hva b-prøven sier, men på generelt grunnlag er doping en styggedom som vi er opptatte av å bekjempe, sier han.

Slåke mener den positive dopingprøven er skadelig for forbundets omdømme.

– Hvis b-prøven også er positiv er jeg skuffet. Vi har et veldig godt antidopingarbeid i forbundet vårt. Vi legger stor vekt på å informere om det. Alle utøvere må gjennomføre «Ren Utøver». Det gjør utøvere, ledere og trenere, forteller han.

Nå venter en hektisk dag for presidenten.

– Vi liker det absolutt ikke. Vi vet vi gjør et godt arbeid. Så får vi krysse fingrene for at ikke noen bruker det. Doping skal ikke forekomme. Det er helsefarlig, sier Slåke.