Den populære trioen har gledet et stort publikum med sine morgensendinger på NRK P3 i en årrekke. Nå har de tatt en felles avgjørelse om å runde av, melder p3.no.

– Det er en tid for alt. Vi er så vanvittig takknemlige for alle de årene Ronny, Silje og Markus har stått opp sammen med folk i inn- og utland og gitt oss en varm og morsom start på dagen. Heldigvis er det fortsatt noen måneder igjen, sier Mats Borch Bugge, redaksjonsleder for radio og podkast i NRK P3 Oslo.

Silje Nordnes sier til egen kanal at hun er et b-menneske og har planer om å sove masse etter at programmet legges ned.

Ronny Brede Aase har holdt koken i «P3morgen» i ti år. Han sier det har vært like stas hver eneste morgen å stå opp sammen med P3s lyttere.

– Det har vært en udelt ære å få lede morgenen på P3. Noe jeg på forhånd ikke en gang turte å drømme om å få oppleve. Nå er det på tide at noen andre får kjenne på den fantastiske følelsen av å vekke det unge Norge hver eneste dag, sier han.