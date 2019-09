Federer som står med 20 Grand Slam-titler har ikke vunnet US Open siden 2008. Det så lenge ut til å gå veien da den sveitsiske veteranen gikk opp til 2-1-ledelse etter det tredje settet, men bulgareren, rangert som nummer 78, ville det annerledes.

Han reddet først fire breakballer i det fjerde settet før han slo tilbake.

Federer som har vunnet US Open fem ganger hadde tydelige problemer med øvre del av ryggen og nakken. Han måtte av banen for medisinsk behandling underveis, men han nektet likevel etter kampen for at skaden var årsaken til at han tapte.

– Jeg følte den hele tiden, men jeg var i stand til å spille. Jeg er misfornøyd med at jeg ikke vant, sa Federerer.

I fredagens semifinale skal Dimitrov ut mot russiske Daniil Medvedv som slo en annen sveitser, Stan Wawrinka, i sin kvartfinale.

Dimitrov er i sin første semifinale i US Open, men har vært i semifinalen i både Wimbledon (2014) og i Australian Open (2017).

De to spillerne har møttes sju ganger tidligere hvor Federer har gått seirende ut av samtlige.

– Jeg er bare utrolig glad. Den eneste jeg som gjaldet for meg var å henge med i kampen lengst mulig. Jeg følte meg bra fysisk og klarte å få til noen gode slag som han fikk problemer med, sa Dimitrov.

