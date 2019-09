En diplomat ved den kinesiske ambassaden i New Zealand sier til Associated Press at de har fått beskjed om at seks personer er døde. Politiet har ikke gått offentlig ut med tallet.

23 passasjerer pluss en guide og sjåføren var om bord i bussen da den veltet på en motorvei nord for byen Rotorua. Rotorua er et populært turistmål på grunn av områdets mange varme kilder.

Ulykken skjedde i dårlig vær onsdag formiddag lokal tid.