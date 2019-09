Jenta er i brukbar form, omstendighetene tatt i betraktning, sier politiets talsperson Tony Quiroga til Aftonbladet.

En mann er pågrepet i saken, mistenkt for kidnapping og voldtekt.

Meldt savnet søndag

Jenta forsvant i Ludvika søndag. Hun ble sist sett på sin elsparkesykkel i sentrum av byen ved lunsjtid.

En stor leteaksjon ble satt i gang etter at 15-åringen ble meldt savnet søndag kveld. Innledningsvis mistenkte ikke politiet at det var begått en kriminell handling, skriver Aftonbladet, men klokken 13 tirsdag opplyste politiet at de innledet en etterforskning – og at de mistenkte kidnapping.

Funnet 15 mil unna

Natt til onsdag ble jenta funnet. Ifølge Aftonbladet ble hun funnet i en leilighet i Gävle, 15 mil fra Ludvika. Det var mannskaper fra politiets beredskapstropp som aksjonerte mot leiligheten. En mann ble samtidig pågrepet og ført inn i en politibil, opplyser Aftonbladets medarbeider på stedet.

Gjennombruddet kom etter at det ble publisert en video av 15-åringen på et sosialt medium der jenta sitter foran et gammelt elektrisitetsskap. Siden ble det funnet nye spor i sosiale medier som gjorde at leiligheten kunne lokaliseres.