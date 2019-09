Blomstrer igjen etter Premier League-nedturen

– Jeg synes i og for seg at de også når de har vært inne tidligere har vært bra på trening. Jeg vet ikke hvor mye av det vi ser på treningene som er psykologi, men de ser jo veldig pigge ut. Det gjelder alle som trente i dag. Alle så fokuserte ut. Jeg tror det har positiv innvirkning, og så er det vanskelig å måle det. Men man vet jo av erfaring at en spiller som ikke har spilt på lang tid kan bli litt rusten, svarer landslagssjefen på TV 2s spørsmål på onsdagens pressekonferanse.

Berg-og-dalbane-året til Stefan Johansen har siden mai 2018 inneholdt opprykk til Premier League med Fulham som en nøkkelspiller for et Championship-lag, begrensede muligheter på øverste nivå, utlån til ny Championship-klubb i WBA, flere managersparkinger, nedrykk for moderklubben og fornyet tillit på Fulham-midtbanen på nivå to.

– Det har vært mye frem og tilbake på deg?

– Ja, uten tvil. Fjorårets sesong var ikke i nærheten av sånn som jeg ønsket det. Verken for min egen del eller klubbens del. Det ble litt kaotisk. Men nå har de funnet en mann de satser på. Når vi får lengre tid og får jobbe med det, så er det klart at det blir bedre. Scott har kommet inn og vært klar på ideene sine, så det er en stor forskjell, sier landslagskapteinen.

Johansen bekrefter at han kunne forlatt England

Under Scott Parker er det nemlig blitt både Johansen-spilletid og revolusjon i Fulham-laget. 4-0-seieren mot Millwall i august, med en ballbesittelse på Championship-historisk høye 84,5%, står som en enorm kontrast til det å tape 0-3 for det midtbanespilleren selv kalte «ekstreme» Manchester City i fjor høst.

– Jeg har fått en hel pre-season med treneren, og jeg tror måten han spiller på kan passe meg bra, så det er alltid godt å ha tillit. Men selvfølgelig må man bevise at man fortjener den sjansen man får, sier Johansen.

28-åringen er glad for at han valgte å bli værende i England etter en periode der det svirret rykter om overgang til både tyrkiske Fenerbahce og gigantene AC Milan. Midtbanespilleren bekrefter at han hadde muligheter utover det han endte på i januar, da WBA i Birmingham ble klubben han valgte å lånes ut til.

– Altså, det var en del klubber, det skal man ikke legge skjul på. Men jeg dro til West Brom, og jeg følte at det var en fin klubb for meg. På det tidspunktet følte jeg at jeg måtte komme meg bort og få spilt fotball igjen. Det var hovedgrunnen til at jeg dro dit, og så kom jeg tilbake til Fulham nå i sommer og hadde en god prat med manageren. Han sa at han ville satse på meg, så da har det alltid vært det jeg har ønsket.

– Jeg har stortrivdes i klubben og familien stortrives i byen, og så synes jeg det er ønskelig å være i England. Nå er vi på andre nivå, men jeg synes vi har et bra nok lag til at vi kan gå direkte opp igjen. For meg er selvfølgelig Premier League den kuleste ligaen i verden, så det er det som er målet.

Sørloth har fremdeles et mål om Premier League

Også Alexander Sørloth har mye å revansjere i Premier League, og i forbindelse med hans toårige utlån til tyrkisk fotball ble det også skrevet under en forlengelse på hans Crystal Palace-kontrakt.

– Det vil si at Palace fortsatt vil se hvordan utviklingen min er. Samtidig, hvis jeg fullfører toårslånet så har jeg bare ett år igjen av kontrakten, og da er det vanskelig for dem å ha noen gode forhandlingskort etter endt lånetid.

– Du har snakket tidligere om at Premier League og det å slå gjennom der henger høyt. Du har fremdeles kanskje det som en målsetting der fremme?

– Ja, selvfølgelig. Så lenge det er på bordet, så har man selvfølgelig en målsetting om det. Men akkurat nå så tenker jeg egentlig bare på å gjøre det så godt som mulig i Trabzonspor, fortsette å score mål og klare å kjempe om medalje, sier spissen.

Tatt imot som en helt på flyplassen: – Voldsomme greier

Sørloth forteller at det er mange inntrykk å ta inn i sin nye tilværelse på tyrkisk jord, men at velkomsten har vært veldig god. Tradisjonen tro når man signerer for tyrkiske storklubber, måtte han også tåle en heftig velkomst fra fansen da han landet i landet for å signere.

Alexander Sörloth Trabzon'da çoşkuyla karşılandı https://t.co/z5YVxadj2a — Trabzonspor Analiz (@tsanaliz) August 3, 2019

– Jeg fikk en liten beskjed om at det kom til å være litt folk på flyplassen, men jeg hadde ikke trodd at det skulle være så voldsomt. Det var selvfølgelig veldig stort og veldig artig å bli tatt imot slik.

– De hadde til og med en sang klar til deg da du kom ut der?

– Ja, det var voldsomme greier. Jeg tror de hadde vært der en stund, for flyet som jeg skulle ta til Trabzon var forsinket. Så jeg tror de hadde vært der i tre-fire timer før jeg kom, så de hadde sikkert forberedt seg litt, sier Sørloth.

23-åringen trekker fram supporterne som et element med den tyrkiske fotballen som gjør den ekstra spesiell, og han blir langt ifra skremt av de vanvittige rammene. Forrige kamp spilte han foran over 43000 tilskuere på Ülker Stadyumu i 1-1-kampen borte mot Fenerbahce i Istanbul.

– Ddet er helt perfekt. Jeg synes det er helt strålende, for det gir deg energien til å løpe de ekstra meterne. Og så er det alltid trøkk på tribunen og alltid artige kamper å spille. Det gir deg veldig mye som fotballspiller, forteller han.

PS! Sørloth følger i sin far Gørans fotspor med tanke på det å spille fotball i tyrkisk fotball. Gøran hadde et kort opphold i Bursaspor i 1993/94.

Se Norge-Malta torsdag fra 20.00 (kampstart 20.45) på TV 2 og TV 2 Sumo!