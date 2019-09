Har egen viking-GIF: – Må stille opp på det man får beskjed om

– Bruker du dem selv?

– Det hender at jeg bruker dem, ja. Det gjør det, avslører 26-åringen.

Lagkameratene må le: – Litt sjalu

Konfrontert med videosnuttene er det flere av landslagskameratene som må frem med smilebåndene.

– Jeg har ikke de bicepsene der, men de var fine de der. Jeg likte de der, sier Rune Almenning Jarstein.

Han er selv del av et Hertha Berlin-lag som også opererer med «spiller-GIF-er» i sosiale medier. For burvokterens del er det imidlertid ingen vikinghjelmer involvert, men en pekende finger som viser at ingenting slipper forbi.

– Jeg er jo keeper, så da er det greit å vise at «nei, nei». Ingen skal score her, sier landslagets nummer én.

Sander Berge må også le når han får se bildene og videoene av sine kamerater.

– Den bicepsen der? Altså, jeg vet at Jonas liker bicepsen sin, og han er mye i gymmen, men å dra den der er jeg skeptisk til. Men så mange timer han legger ned, så får han vel som fortjent når han kan «showe off» litt der, smiler midtbaneprofilen.

Til tross for at han spiller sin klubbfotball i Belgia, nabolandet til de trøndernes innovative klubb i Nederland, er det nemlig ikke slik at bruken av tilsvarende teknologi har nådd Genk.

– Jeg må muligens innføre det. Det hadde vært kult å få opp en GIF a la disse vikingene her. Jeg skal prøve.

– Er du litt sjalu?

– Ja, litt sjalu. De var ikke så dumme, smiler han.

Klare for å bidra om Lagerbäck trenger det

Rent sportslig var verken Svensson eller Midtsjø på banen for Norge i den første av de to tette landskampen, men duoen er klare for å bidra dersom Lars Lagerbäck har behov for dem. Begge nyter tillit på klubbnivå i toppdivisjonen i Nederland.

– Jeg føler meg fresh og frisk. Jeg har spilt masse kamper så langt i år, så jeg føler at jeg er inne i en god stim. Så er det jo litt annerledes. Her er jeg jo ikke i en posisjon der jeg er tiltenkt en startplass slik som det er nå. Guttene som har spilt på min plass har gjort det bra, og da får man komme i andre rekke, prøve å imponere på trening og så ta eventuelle innhopp. Det er den innstillingen jeg har, og så får jeg ta det derfra, sier Midtsjø som har fire A-landskamper.

– Jeg fikk nettopp spørsmål om jeg, siden jeg ikke spiller, har vurdert å si nei til landslaget, men det har ikke vært aktuelt. Jeg trives så godt med å komme hit med gruppen. Det er et lite høydepunkt å komme seg på landslagssamling selv om man ikke har fått altfor mye spilletid, sier Svensson.

Høyrebacken har 16 A-landskamper, men ingen i 2019.

– Mener du det er en styrke for Norge at det er få utskiftninger i troppen`?

– Det er litt filosofien til Lars, som han så vidt jeg vet også har gjort tidligere. Det skal være litt de samme fjesene, og det skal komme inn en gjeng med spillere som, hva skal man si, er litt «hjernevasket» når de kommer inn her. Men om det er en fordel? Vi er trygg på det vi skal gjøre, så å si alle, selv om det er noen nye fjes her nå.

– Noen utskiftninger kommer det alltid til å være, noen unggutter som kommer opp og noen spillere som gjør det ekstra bra i utlandet, eller sånne som Ruben som har gjort det bra med Molde, men vi har utrolig fin stemning i laget, sier Svensson.

