King prøvde å kjøpe lagkameratens draktnummer

Se Bournemouth-Everton søndag fra 14.30 (kampstart 15.00) på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Joshua King er inne i sin femte sesong som Bournemouth-spiller og på stadig jakt etter nye rekorder.

I løpet av sin tid på sørkysten har han utviklet seg til å bli en av klubbens største stjerner, og forut for denne sesongen skiftet han også draktnummer fra 17 til den mer prestisjetunge nummer sju.

Da kontrakten til Bournemouth-klubblegenden Marc Pugh (over 300 kamper for klubben mellom 2010 og 2018) gikk ut, åpnet det seg nemlig endelig en mulighet for nordmannen.

– Siden jeg kom til Bournemouth har jeg prøvd å kjøpe «sjuern» av Pugh, men han ville ikke selge den, så da måtte jeg beholde 17 helt til han var ferdig i klubben. Det respekterte jo jeg selvfølgelig, sier King til TV 2.

– Kanskje litt slankere når det er ett tall bakfra i stedet for to?

De to sesongene før han kom til Bournemouth brukte spissen nummer sju i Blackburn, og han har også benyttet samme nummer i aksjon for det norske landslaget.

– Det er jo sju jeg liker å spille med best. Det er derfor jeg har byttet. Jeg liker tallet sju med King over, smiler spissen.

Med et sagnomsust nummer som sju på ryggen følger det kanskje også et større ansvar, men 27-åringen forteller at det foreløpig ikke er den store forskjellen i ny drakt.

– Nei, jeg føler meg kanskje litt slankere når det er ett tall bakfra i stedet for to? Jeg bare ville ha noe nytt, og da spurte jeg om å få bytte nummer, sier han.

– Skulle gjerne hatt sju poeng i stedet for fire

Fire kamper ut i sesongen har King og lagkameratene kapret fire poeng og ligger på 15. plass forut for den femte Premier League-runden. Den eneste seieren kom mot nyopprykkede Aston Villa (da King også scoret sitt eneste mål til nå), mens både Leicester og Manchester City er blitt for sterke.

– Vi hadde en veldig dårlig kamp sist mot Leicester, hvor vi var veldig, veldig dårlige og tapte fortjent. Før det møtte vi jo City hjemme, som var veldig tøft. Sheffield United, var åpningskampen, som alltid er litt vanskelig, sier han.

Nå er King opptatt av å cruise videre på sin egen solide form dokumentert i landskampen mot Sverige forrige helg. Selv er han også tålelig fornøyd med egen innsats i sesongstarten.

– Jeg har spilt to kamper på kanten og to på topp. Jeg føler jeg hadde en god kamp mot City personlig, og en veldig, veldig god kamp mot Aston Villa. Det har gått helt ok. Jeg skulle gjerne hatt sju poeng i stedet for fire, men sånn er det, sier han.