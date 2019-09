– Derfor er akkurat denne sesongen så spesiell

Se La Liga og Serie A på TV 2 Sumo og TV 2s kanaler!

Forrige måned ble det klart at TV 2 og Strive Sport har inngått et partnerskap som innebærer at TV 2 sender tilsammen fire kamper per runde fra spansk La Liga og italiensk Serie A.

De mest ivrige av tv2.nos lesere fikk nok også med seg snikpremieren på bloggen til kanalens nye La Liga-ekspert tirsdag.

Den anerkjente journalisten og forfatteren Guillem Balagué er nemlig det nyeste tilskuddet til TV 2s team, og skal sammen med blant andre Simen Stamsø Møller og Ingvild Isaksen være med på å gi seerne og leserne fornyet innsikt rundt de store europeiske ligaene denne sesongen.

I den forbindelse stilte tv2.no Balagué fem kjappe spørsmål om hans nye jobb og virke for kanalen:

Hvilke forventninger har du til din nye jobb som La Liga-ekspert for TV 2?

– TV 2 vil gi meg muligheten til å faktisk utforske La Liga utover selve resultatene. Jeg får muligheten til å snakke med folk. Til å reise og være i nærheten av folk. Det er det jeg alltid har likt å gjøre og alltid har gjort. Jeg ønsker å gjøre det på den samme måten som jeg gjorde for den anglosaksiske verden i 20 år. Jeg ønsker å gi tre dimensjoner til La Liga: Ved å fortelle historiene, introdusere dere for folkene og så - når dere får sett kampene, at dere faktisk får sett mer enn de elleve spillerne som spiller mot hverandre, og forstår viktigheten av kampene på forskjellige nivåer. Sosiologisk, finansielt og med personlighetene involvert.

Hva er det som gjør La Liga så gripende og spennende?

– Athletic Bilbao har slått Barcelona denne sesongen, Valladolid tar poeng på Santiago Bernabeu, Villarreal tok poeng mot Real Madrid forrige helg, Eibar gjør livet trøblete for Atletico Madrid på Wanda Metropolitano. Det forteller deg at det er en veldig konkurransedyktig liga. Mange sier at Premier League er bedre. Men siden 2004, og da må vi ta bort Leicester, for Leicester var et mirakel, har både La Liga og Premier League hatt like mange vinnere. Fire vinnere i Spania, og fire vinnere pluss Leicester i England.

– Det antyder at det noen ganger handler om hvordan folk selger et produkt. La Liga er veldig konkurransedyktig. Finansielt er lagene mye bedre, og det betyr at de også kan konkurrere bedre. De kan beholde spillere, de kan heve lønningene, og det er noe som har hjulpet spansk fotball enormt. For det andre, for dere som er interessert i taktikk og hvordan ting fungerer, så er det uten tvil den mest taktisk mangfoldige ligaen i verden.