Det er ingen grunn til å gå rundt grøten. Her er prisene på det som uten tvil er årets hotteste (el)bil:

Porsche Taycan Turbo: 1.314.000 (inkludert frakt og levering)

Porsche Taycan Turbo S: 1.598.900 (inkludert frakt og levering)

Da er altså den lynraske katten ute av sekken. Porsche baner seg vei inn i elbilmarkedet – og for første gang blir vi i Norge et svært viktig marked for den tyske sportsbilprodusenten.

Over 3.000 nordmenn har betalt depositum og satt seg på reservasjonslisten på denne bilen. Det var naturligvis før de visste prisen. Så får tiden vise hvor mange av dem som står ved bestillingen, nå som de vet hva de må betale.

Selv innstegsmodellen er betydelig dyrere enn det som har vært den mest kostbare elbilen i Norge fram til nå. Den æren er det Tesla Model X Performance som har hatt til nå – med pris på opptil 1.055.000 kroner.

I Porsche-verden er imidlertid Taycan omtrent midt på treet prismessig, der legger den seg på nivå med Panamera E-Hybrid (462 hk), høyere enn Cayman og lavere enn 911.

Taycan kommer i to varianter. De heter Turbo S (toppmodellen, t.v.) og Turbo (innstegsmodellen. Navnene høres kanskje litt rare ut med tanke på at vi snakker om elbiler, som slett ikke har noen turbo. Men her har Porsche lange tradisjoner.

Styggrask

Det er ingen tvil om at 1,3 og 1,6 millioner kroner er mye penger. Så da er naturligvis spørsmålet hva får du for denne prisen.

La oss starte med toppmodellen, rett og slett fordi den er så hinsides all fornuft. Her får du 625 hk (460 kW) i utgangspunktet. Men en overboost-funksjon øker effekten til, og dette er bare tullerusk: 761 hk (560 kW)! Det betyr også at du har et dreiemoment på 1.050 Nm.

Så selv om bilen veier 2.295 kg, klarer den 0-100 km/t på 2,8 sekunder. Det butter ikke før det digitale speedometeret lyser opp 260 km/t. Fra stillestående til 200 km/t tar det 9,8 sekunder. 160 km/t har du på 6,3 sekunder. Og slik kunne vi fortsatt.

Det finnes kort sagt svært få biler som kan hamle opp med dette, med eller uten eksos!

Kompromissløs

Rekkevidden på Turbo S-utgaven er oppgitt til mellom 388-412 km, avhengig av blant annet hvordan du spekker bilen. Ikke best i klassen, der altså.

Her er det åpenbart at Porsche har prioritert kjøreegenskaper høyere enn best mulig rekkevidde. Et eksempel på det: Turbo S bruker dekk i dimensjonen 305/30/21! Da spises rekkevidden ganske fort ...

Men som en kompensasjon for den noe lave rekkevidden, lader den raskere enn noen andre. Taycan kan ta imot opptil 270 kW på Porsches egne superladere.

Taycan kommer til å gi Porsche i Norge en eventyrlig salgsøkning i 2020.

Styggrask 2

Innstegsmodellen Taycan Turbo er ikke mye dårligere. Også her snakker vi 625 hk (460 kW) – med overboost-funksjon. På det meste har du 680 hk (500 kW) til rådighet. 0-100 km/t tar deg da 3,2 sekunder. Toppfarten er lik: 260 km/t.

Rekkevidden oppgis til 381-450 km. Den kan også lade opptil 270 kW.

Forøvrig er begge bilene firedørs coupeer, med 4+1 setekonfigurasjon. Det betyr at midtsetet bak er høyst provisorisk.

Du får også to bagasjerom. Det foran er på 80 liter – mens bak har du 400 liter til rådighet.

Interiøret blir preget av mange- og store skjermer.

Kommer før nyttår

Taycan er 1.958 cm bred og kun 1.380 cm høy, og bygger på samme karosseri som Panamera. Men takket være den lavt plasserte batteripakken, har den faktisk lavere tyngdepunkt enn sportsbil-ikonet 911! Det borger for spennende kjøreegenskaper.

Porsche Norge håper og tror at de aller første kundene skal få bilene sine allerede før nyttår.

Det vil også bli en premierevisning av bilen på norsk jord, under Porsche-festivalen på Rudskogen 14. september.

NB: Vi har faktisk vært på en eksklusiv visning av denne bilen for kort tid siden – og veldig snart får du MYE mer informasjon om Taycan her på broom.no.

Taycan Turbo:

Taycan Turbo S:

