– Takk for fem rett ned, og takk for at du alltid ga alt.

Da han klinket inn sitt siste OL-gull i Vancouver i 2010 under stafetten, så var jeg der for å følge løpet på nært hold. Og Halvard Hanevold spesielt.

Selvsagt leverte han varene. Han gjorde alltid det. Derfor var han klink på hvert eneste stafettlag. I hvert eneste mesterskap. Fordi man kunne stole på mannen. For det var sånn man følte det da han var ute i sporet. Det var noe trygt, og noe urnorskt godt med ham.

Det var derfor det var så ekstremt rørende å se lagkameratenes hyllest av mannen som hadde betydd så enormt mye for idretten og laget i de 12 årene mellom gullet i Nagano, og gullet i Vancouver. Han ble løftet på gullstol. Og ordet legende ble sagt så mange ganger på skiskytterarenaen den dagen at jeg mistet helt tellingen.

Jeg husker bare smilet fra intervjuet jeg gjorde med ham etter det siste gullet. For det var det man merket seg raskest med hans personlighet. Det var en mann å bli glad i.

I tillegg til å være en stor idrettsmann, var han smartere enn de fleste av oss. Han var velutdannet. Og har de siste årene jobbet med investeringer, med jobben som ekspert i NRK som et sideprosjekt.

Det er derfor alle, inkludert de av oss som bare kjente han som idrettsmann, ikke helt klarer å ta inn over oss nyheten om hans bortgang.

Tragedier har mange ansikter.

Halvard Hanevolds død er en tragedie. Når man går bort 49 år gammel så vil det alltid virke meningsløst. Uansett.

Selv om minner aldri dør.

For hans nærmeste, og de som kjente han aller best, så finnes det ingen trøst i dag. Det er bare tårer.

Men:



Jeg må likevel skrive det.

For de største bragdene våre idrettshelter utretter, vil alltid leve videre. Sånn er det bare. Minner betyr mye. For mange. Og bra er det.

For her jeg sitter nå. Over 20 år etter bragden, så hører jeg stemmen til Kjell Kristian Rike like klart inni meg.

— Halvard Hanevold er olympisk mester.

Jeg får fortsatt frysninger. Og jeg føler en slik underlig takknemlighet for at jeg fikk oppleve dette idrettsunderet fra en mann som en gang for alle beviste at hardt arbeid alltid lønner seg. For de som orker. Og har tro på det de gjør.

Så takk, Halvard. Fra Asker.

Takk for fem rett ned. Takk for at du ga alt.

Og takk for at du alltid leverte.

Alltid.