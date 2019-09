Ødegaard hadde ingen baktanker bak barisbildet som har gått viralt

Se gjengen i FotballKveld Europa omtale Ødegaard-bildet i videovinduet øverst!

Martin Ødegaard er - som alltid når det er snakk om det norske landslaget - på alles lepper.

Men forut for de TV 2-sendte oppgjørene mot Malta og Sverige denne uken er det ikke bare det 20-åringen har levert med beina som har havnet i søkelyset.

Etter nederlaget mot Athletic Club i helgen la Real Sociedad-spilleren nemlig ut et bilde av seg selv for å vise skuffelse over tapet, men ettersom bildet var av ham i bar overkropp var det også mange som bet seg merke i at unggutten er blitt ekstremt godt trent de siste årene.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen var blant dem som la merke til bildet, og poengterte også i programmet FotballKveld Europa at flere av landslagsspillerne hadde vært inne og kommentert 20-åringens valg av motiv på bildet, som er blitt en snakkis og har gått viralt i sosiale medier.

– Dette er jo komplimenter, men samtidig så er det jo litt fyring om at «hei, legger du ut dette bildet i bar overkropp for å vise … ja, hva vil du egentlig vise? Er det fordi du er blitt så himla godt trent? Men vi ser jo at Ødegaard ikke bare har tatt steg på banen, sa Mathisen.

– Dere har vel mer fokus på det enn meg

Selv hevder Ødegaard at TV 2-eksperten ikke nødvendigvis har rett i at det var et underliggende motiv bak nettopp valget av bilde på sin Instagram-konto.

– Hehe. Nei, jeg tenkte ikke så mye over det bildet. Dere har skrevet mer om det enn jeg tenkte over det, så dere har vel mer fokus på det enn meg, vil jeg tro, smiler han når han blir konfrontert med det.

Supertalentet bekrefter imidlertid at han har lagt ned sine timer på treningsrommet de siste årene.

– Jeg trener godt. Men først og fremst er det et resultat av at jeg blir eldre og at jeg vokser. Men jeg trener godt og gjør en god jobb med å holde meg frisk og holde meg sterk for å unngå skader og alt mulig. Så det er en kombinasjon av de to tingene.

– Hvor lei er du av ´å svare på spørsmål om egen utvikling? Du har gjort det siden du var konfirmant?

– Hehe. Ja, nei, det går fint det. Det er sånn det er. Utvikling er det viktigste, det. så for meg går det helt fint å snakke om det, sier han.