– Jeg fikk en skjennepreken av en annen verden

Den svært viktige EM-kvalikkampen mot Sverige nærmer seg med stormskritt, og i det norske laget er det store forventninger til det som skal skje på Friends Arena søndag.

Ole Kristian Selnæs er blant dem som gleder seg til møtet med naboene i deres egen sorstue.

– Det er en kul kamp i utgangspunktet og i tillegg en utrolig viktig kamp, så det blir ikke noe bedre enn det. Jeg regner med at det blir en tett og jevn kamp, så det blir rett og slett spennende, sier midtbanespilleren.

Har fått italiensk legende som trener på klubblaget

Selnæs kommer fra en sesong med mange inntrykk i sitt nye hjemland i Kina, der nyopprykkede Shenzhen har opplevd en variabel sesong som blant annet har inkludert et trenerbytte.

– Det har vært en kul, spennende og lærerik sesong, og det er noen viktige kamper igjen nå. Vi visste at det kom til å bli en tøff sesong, men så lenge vi når målet og berger plassen, har det vært en vellykket sesong. Det har jeg troen på at vi skal få til, sier 25-åringen.

Mannen som nå sitter med ansvaret for å lede Selnæs og co til trygg plass er ingen hvem som helst. Da eks-Real Madrid-sjef Juan Ramón López Caro måtte forlate sin post i slutten av juli, ble han nemlig erstattet av fotballegenden Roberto Donadoni.

Fikk kjeft for uvitenhet: – Det var litt før min tid

Den tidligere italienske landslagssjefen spilte over ti sesonger for gigantene AC Milan, vant blant annet seks Serie A-titler og tre pokaler i den gjeveste europacupen, spilte over 60 landskamper for Italia og representerte støvel-landet i fire mesterskap som inkluderte både sølv og bronse i VM.

LEGENDE: Roberto Donadoni (16 nede til venstre) avbildet sammen med resten av det italienske laget forut for VM-semifinaen mot Bulgaria i 1994. Foto: Lionel Cironneau/AP

– Jeg kjente kun til ham som trener i og med at han har trent Italia og litt annet, og så spurte jeg pappa om han visste hvem han var. Da fikk jeg en skjennepreken av en annen verden, for at jeg ikke visste at han tydeligvis hadde vært en storspiller for Milan. Men det var litt før min tid, så jeg får være unnskyldt, smiler Selnæs.

Midtbanespilleren forteller om en 55-åring som man virkelig kan merke at har vært med på det helt ypperste i verdensfotballen.

– Han har absolutt en aura rundt seg. Når han står og vipper litt før treningene, så ser du at den mannen der har spilt fotball før.

– Hvordan er han som type? Han var jo en meget god midtbanespiller i sin tid han også. Klarer han å få det beste ut av deg?