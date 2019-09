England-proffene forstår VAR-kritikken: – Dommerne er blitt veldig passive

Se Premier League på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Det norske landslaget har vært samlet i over en uke, og står igjen med fire poeng etter EM-kvalikkampene mot Malta og Sverige.

Nå venter en retur til klubbfotballen, og for flere av dem: En retur til en av høstens store snakkiser – VAR.

Særlig innførelsen av videodømmingen i Premier League har bydd på utfordringer. Joshua King har forståelse for at ting er vanskelig, men er også blant dem som reagerer på at dommerne på mange måter har «sluttet å dømme» i potensielt avgjørende situasjoner.

– Det er lite som skjer. Callum Wilson ble stemplet stygt her om dagen fra Tielemans i Leicester, og det kunne vært et rødt kort. Og det gjelder til og med mot oss, så burde vel City hatt en straffe på slutten med Silva. At den ikke ble tatt var jo heldig for oss, men vi tapte jo kampen uansett.

– Jeg føler at dommerne ikke tar beslutninger lenger. De bare venter på VAR-rommet. Og VAR-rommet skal da redde dem, men ingenting skjer fordi VAR-rommet tenker at hvis dommerne ikke har sett det, så er det ingenting.

– Dommerne blir passive?

– Dommerne er blitt veldig passive, på grunn av at de har VAR som snakker gjennom ørene på dem og forteller hva som er ja og nei, sier Bournemouth-profilen til TV 2.

Johansen: – Har ikke hørt så mye positivt om det

Stefan Johansen, som denne sesongen på nivået under med Fulham ikke spiller kamper der VAR er involvert, bekrefter at den generelle tonen rundt verktøyet og bruken av det er av det negative slaget.

– Jeg har ikke hørt så mye positivt om det ennå, nei. Når man ser, spesielt i Premier League, så synes jeg ikke de har fått til de riktige beslutningene. Selv med VAR. Det har vært et par situasjoner der som de har gjort feil, sier landslagskapteinen.

Johansen er, som mange andre av dem som har uttrykt seg negativt på VARs vegne, også bekymret for hva teknologien gjør med rammen og atmosfæren for dem som er til stede.

– Det største argumentet er at det tar litt stinget ut av stemningen på stadion. Det at du må gå tilbake og bruke X antall minutter på å få til en situasjon? Jeg er selvfølgelig for rettferdighet, men jeg vet ikke om teknologien er kommet så langt at den er veldig nyttig akkurat nå, sier Fulham-spilleren.