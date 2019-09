– Vi er i 2019. At det fortsatt skjer i verden, ikke bare i idretten, synes jeg er trist

Se Norge-Malta torsdag fra 20.00 (kampstart 20.45) på TV 2 og TV 2 Sumo!

– Det er selvfølgelig trist. Vi er i 2019. At det fortsatt skjer i verden - ikke bare i idretten - men i verden, synes jeg er trist.

Ordene tilhører Joshua King, som nettopp har fått spørsmål om hva han synes om det som har skjedd i verdensfotballen de siste ukene.

Spesifikt handler det selvsagt om rasismen som har haglet i sosiale medier mot spillere som Paul Pogba, Marcus Rashford og Tammy Abraham, og nå senest fra tribuneplass overfor Romelu Lukaku på Sardinia mot Cagliari i helgen.

De to førstevnte var selv i ute i sosiale medier med sine opprop mot ytringene, noe Manchester City-spiller Raheem Sterling også tidligere har gjort, og King er snar om å hylle sine kolleger i Premier League.

– Jeg synes måten Sterling, og spesielt den Pogba-uttalelsen som han kom ut med, var veldig voksen og profesjonell. Det er ikke noe annet man kan gjøre. Det er folk som sliter med seg selv og hater på andre, men det er trist at det fortsatt er slik i dagens liv.

– Vi fotballspillere vi må bare oppføre oss profesjonelt, og jeg er ganske sikker på at mange reagerer med sinne og aggresjon. Vi er fotballspillere, vi er forbilder for unge barn. De ser hva vi gjør, hva vi skriver på Instagram og legger ut, sier Bournemouth-spilleren til TV 2.

Lukaku: – Utviklingen går i feil retning

Situasjonen i Serie A i helgen, der Lukaku ble offer for at Cagliari-fansen uttrykte apelyder mot ham da han skulle skyte straffespark, er ikke første gang tilsvarende har skjedd på italiensk jord.

Lukaku tok selv til Twitter mandag med et opprop til fotballforbundene på verdensbasis.

– Fotball er en idrett som skal glede alle, og vi kan ikke akseptere noen form for diskriminering som får sporten til å fremstå som skamfull. Jeg håper at fotballforbundene i hele verden reagerer strengt mot alle former for diskriminering. Du ser ufine kommentarer overalt i kommentarfeltene til fargede mennesker. Vi har sagt dette i årevis, men det skjer ikke noe. Vi savner handling, skrev han blant annet.

– Mine damer og herrer. I 2019 skulle vi ha tatt steg framover på dette feltet, men i stedet går utviklingen i feil retning. jeg tror at vi spillere må opptre mer samlet slik at sporten vår blir slik vi vil ha den til glede for alle.

Vil ikke utelukke Serie A-overgang til tross for rasisme-problemene

TV 2 spør King om han, i lys av alle episodene som har vært i Italia og det store rasismeproblemet de sliter med i landet, noen gang kunne gått til en Serie A-klubb dersom han hadde fått et fint tilbud.