Hanevold, som blant mye annet vant tre OL-gull, døde i boligen sin i Asker tirsdag.

Den tidligere skiskytteren og senere TV-profilen ble bare 49 år. Venner og tidligere kolleger reagerer med sterk sorg på dødsbudskapet. Nedover kan du lese hva Egil Gjelland, Emil Hegle Svendsen og Stian Eckhoff sier om dødsfallet.

– Helt grusomt

Egil Gjelland, tidligere lagkamerat av Halvard Hanevold, reagerer med sorg over meldingen.

– Det er helt grusomt og en forferdelig situasjon. Han var en frisk mann i slutten av 40-årene. Dette er helt grusomt. Jeg vet nesten ikke mer hva jeg skal si. Det sitter igjen en kone og små unger, det er helt grusomt å tenke på, sier en gråtkvalt Gjelland til TV 2 Sporten.

– Vi var lagkamerater fra 1996 og utover og frem til jeg sluttet. Da jeg var trener for laget hadde vi fremdeles kontakt, for han fulgte oss gjennom jobben sin i NRK. Det var kommunikasjon mellom oss hele vinteren. Dette er en grusom hendelse og et knallhardt slag. Vi som står litt på avstand skal nok klare å takle det etter hvert, men det viktigste nå er konen og barna, sier han.

– Halvard var en unik idrettsmann og lagkamerat, men også et raust menneske, som skapte mye glede og humør! Det var umulig å være rundt han uten at det ble latter og god stemning. Jeg vil for alltid huske alle de morsomme turene vi var på, stafettene vi vant sammen og ikke minst stemningen rundt middagsbordet etterpå! sier Emil Hegle Svendsen til TV 2 via SMS.

Stian Eckhoff var med å vinne flere stafettseire med Hanevold. Han minnes en jordnær type, som nøt stor respekt.

– Halvard var som et anker blant løperne i laget. Han var jordnær med samtidig utrolig respektert blant oss utøvere. Han hadde en arbeidsmoral som mange kunne lært noe av. Halvard var grundig og til tider så grundig at det kunne bringe fram store smil blant resten. Det var noen fantastisk år på lag med Halvard og jeg vil alltid sitte igjen med stor respekt og et bilde av smilet i Halvard i bakhodet. Mine tanker går til Sandra, barna og resten og familien, skriver Eckhoff til TV 2.

President i Norges skiskytterforbund, Arne Horten, er i sorg etter meldingen om Hanevold.

– Det er forferdelig trist at vi mister en av vår historisk store profiler. Alle kjenner jo alle i skiskyttermiljøet. Det er en trist dag for norsk skiskyting. Hanevold var så aktiv fortsatt og fortsatt en del av miljøet, sier Horten til TV 2 Sporten.

På sosiale medier som Twitter og Facebook gir også norske sportsfans uttrykk for sin sorg etter bortgangen til en av Norges største idrettshelter: