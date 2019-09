Den ferske målingen er laget av Kantar på oppdrag for TV 2. Intervjuene er foretatt fredag i forrige uke og mandag og tirsdag denne uken, og er dermed den klart ferskeste målingen i valgkampen.

Arbeiderpartiets oppslutning øker med 1,1 prosentpoeng til 25,2 prosent. Ikke siden i begynnelsen av juli har kantar målt høyere oppslutning for det største opposisjonspartiet.

Frp er valgkamptaperen

Fremskrittspartiet er den store taperen på målingen med en tilbakegang på 1,0 prosentpoeng til 6,3. Skulle dette bli valgresultatet må vi tilbake til 1983 for å finne et like dårlig resultat for partiet. Det var ved dette valget Carl I. Hagen fikk gjennombrudd i de store byene.

Høyre får 21,1 (- 0,2). Partiets oppslutning øker på Østlandet, men går noe ned i resten av landet.

Kristelig Folkeparti får 3,6 (+ 0,2), mens Venstre kryper over 3-tallet med en økning på 0,5 til 3,1 prosent. Dette vil være det dårligste kommunevalget for begge de to regjeringspartiene.

Senterpartiet øker med 0,4 til 15,5 prosent. Også SV øker med 0,5 til 6,8.

Rødt får den laveste oppslutningen siden midten av august med 3,7 (- 0,4). Det gjør også De Grønne med 6,5 (- 0,8).

Bomlistene holder seg fortsatt stabilt på et høyt nivå med 4,3 prosent. Andre partier får 3,8 (- 0,4). I denne gruppen utgjør de lokale listene 1,8 prosent, Pensjonistpartiet 0,6, De Kristne 0,6, Liberalistene 0,2, Alliansen 0,2, Helsepartiet 0,2, Demokratene 0,1.