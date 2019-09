Da Scooter Braun oppdaget stjerneskuddet i 2007, ble han raskt en av verdens største popstjerner.

I et Instagram-innlegg forteller han at han aldri lærte å ta ansvar, fordi folk gjorde alt for ham. Dette førte til flere konsekvenser.

Et farlig mønster

– Jeg startet med tunge rusmidler da jeg var 19, og ødelagte alle mine forhold. Jeg ble full av forakt, respektløs mot kvinner og sint, skriver han.

Bieber uttrykker at han distanserte seg fra alle som var glad i ham, og at han følte det aldri kom til å snu.

Da han var 20 år hadde han tatt alle gale valg som var mulig.

– Jeg gikk fra å være en av de mest elskede og beundrede av alle i verden, til å være en av de mest dømte og forhatte, skriver Bieber.

Enormt press på barnestjerner

Popstjernen hevder disse valgene skyldes hans tidlige kjendisstatus.

– Det er et enormt press og ansvar for et barn å bære. Berømmelsen gjør noe med en som er vanskelig å forklare, skriver han.

Bieber forteller at han til tider har hatt problemer med å stå opp om morgenen, fordi han har vært inni sykluser av skuffelse etter skuffelse.

NYGIFTE: Justin Bieber og konen Hailey Bieber få måneder etter bryllupet. Foto: Nicholas Hunt

– Noen ganger har det føltes det som jeg ikke hadde lyst til å leve lenger, skriver han.

Reddet av tro og ekteskap

Popstjernen forteller at Gud har velsignet ham med fantastiske mennesker som er glad i ham.

Nå navigerer han seg med ekteskapet. Bieber giftet seg med modellen Hailey Baldwin i 2018.

– Ekteskapet er et fantastisk, nytt ansvar for meg. Man lærer seg tålmodighet, tillit, forpliktelse, godhet, ydmykhet og alle ting som innebærer å være en god mann, skriver han.

Bieber avslutter med en oppfordring til folk om å være snill, modig og elske andre etter Guds standard.