Norge slo tilbake etter Englands drømmetreff

Norge – England:

10.830 betalende tilskuere på Brann Stadion fikk se England ta ledelsen etter at Georgia Stanway fikk drømmetreff, før Norge slo tilbake ved Frida Maanum etter pause. Det var Frida Maanums første landslagsmål for Norge.

To minutter før slutt driblet Caroline Graham Hansen seg gjennom forsvaret og satte vakkert inn 2-1-scoringen for Norge. Norge slo England 2-1, og fikk revansje etter 0-3-tapet mot England i sommerens fotball-VM.

Like før slutt takket keeper Ingrid Hjelmseth for seg etter sin 138. landskamp. Hun ble hyllet av publikum på vei ut av banen.

– Ingrid har vært veldig bra for oss. Selvsagt som keeper, men hun gjør mye utenfor banen også, med sin erfaring. Hun er ekstremt profesjonell, smart, er med i prosesser, forstår saker og ting og bidrar. Det kommer til å være et tap for oss at hun gir seg, sa landslagssjef Martin Sjögren før kampen.



– Helt utrolig

England brukte bare ti minutter på å ta ledelsen mot Norge. Georgia Stanway fikk drømmetreff da hun klinket ballen i krysset og inn fra omlag 22 meters hold.

– For en helt utrolig avslutning! Det er nesten ikke mulig å treffe ballen bedre enn det. Og etterpå så hun overrasket over seg selv, sa trener for Manchester Uniteds kvinnelag, Casey Stoney, etter praktscoringen, ifølge BBC.

Ti minutter etter scoringen ble Maria Thorisdottir liggende etter å ha blitt utsatt for en stygg takling på Norges banehalvdel av Englands målscorer Georgia Stanway. Thorisdottir fikk behandling på gressteppet, og kunne fortsette kampen etter et stopp i spillet.

Norge brukte bare sju minutter på å slå tilbake i andre omgang. 20 år gamle Frida Maanum scoret sitt første landslagsmål da hun headet inn 1-1-scoringen etter et godt slått corner av Vilde Bøe Risa.

To minutter før slutt driblet Caroline Graham Hansen seg gjennom forsvaret og satte vakkert inn 2-1-scoringen for Norge. Norge fikk dermed sin revansje etter 0-3-tapet mot England i kvartfinalen i VM.

Folksomt

Det var solgt over 10.000 billetter til oppgjøret som var Norges første hjemmekamp på ett år.

Forrige gang kvinnelandslaget spilte hjemme var da VM-billetten ble sikret med 2-1-seier over europamester Nederland foran 5134 tilskuere på Vålerengas arena i Oslo 4. september i fjor. Siden da har laget spilt 15 kamper borte eller på nøytral bane, deriblant de fem VM-kampene i Frankrike.