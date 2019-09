Tirsdag ble det kjent at regjeringen, i statsbudsjettet for 2020, vil foreslå å senke makssatsen for eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger til fire promille fra 2021.

– Dette tror jeg er en dårlig idé, rett og slett fordi det vil kunne slå ganske usosialt ut, sier Aps nestleder Hadia Tajik.

Hun frykter at økningen i satsen vil føre til at flere kommuner velger å fjerne bunnfradraget, for å kunne ta inn nok eiendomsskatt.

– Jeg er bekymret for at dette i praksis vil innebære at de rikeste betaler mindre, og de med vanlige boliger ender opp med å betale mer, fortsetter Tajik.

Tirsdag kveld møtte hun finansminister Siv Jensen (Frp) til duell i TV 2s Valgstudio.

Mens Jensen helst vil fjerne eiendomsskatten helt, mener Tajik at kommunene selv bør få velge om de har behov for å innføre eiendomsskatt.

– Jeg tror ikke det er en eneste kommune der ute som tar inn eiendomsskatt bare fordi de synes det er gøy å gjøre det, sier Tajik.

– Dere som er så rettferdig fordeling i Arbeiderpartiet, hvorfor er dere da for en så urettferdig skatt?

– Den er ikke urettferdig hvis man gjør det på rett måte, mener Tajik.

– Kjøper ikke argumentasjonen

Frp-leder Siv Jensen sier at partiet helst vil forby eiendomsskatten.

– Jeg hører veldig mange ordførere skyve sykehjemsplasser, skole og andre viktige velferdsoppgaver foran seg. Men eiendomsskatten utgjør altså 1,6 prosent av kommunens frie inntekter. Det er én krone og 60 øre på en hundrelapp, så jeg kjøper ikke den argumentasjonen, sier Jensen.

– Politikk handler om å prioritere. Det er mer enn nok rom for veldig mange kommuner til å effektivisere, omorgansiere driften og ikke alltid skyve svake grupper foran seg, sier hun.

Dette mener Tajik er et argument som ikke holder vann.

– Kommuneøkonomien kan variere. Noen opplever at de har handlingsrommet til prioriteringer, mens andre opplever at den ikke finnes, sier hun.

Mange kommuner berørt

Allerede neste år må norske kommuner sette ned eiendomsskatten fra syv til fem promille. Dette berører 63 kommuner, som må sette ned takstene sine.

Grepet som gjøres fra 2021 vil føre til at totalt 101 kommuner må sette ned satsen, ifølge Siv Jensen.

288 kommuner har eiendomsskatt på boliger i dag.

