Salget av dyre og eksklusive biler har økt kraftig i Norge de siste årene. Derfor skal det også mye til for å virkelig skille seg ut.

Men akkurat der har nok ikke forretningsmannen og kunstsamleren Christen Sveaas (63) så mye å frykte. Han er nemlig den første som har fått registrert en Rolls-Royce Cullinan på norske skilter.

Dette er verdens dyreste og mest eksklusive SUV. Det har en tid vært kjent at det har blitt solgt minst to eksemplarer av denne til norske kjøpere. Nå har altså den første fått norske skilter.

Broom besøkte fabrikken

Det vakte oppsikt da Rolls-Royce først gikk ut med planene om å produsere en SUV. For mange var dette veldig, veldig langt fra det man vanligvis forbinder med det britiske luksusmerket. Men også Rolls-Royce må følge med når markedet forandret seg. Og i det aller øverste premiumsegmentet har mye handlet om SUV de siste årene.

Christen Sveaas, her på sykkel, har sikret seg litt av en bil! Foto: Scanpix

Broom-redaktør Knut Skogstad besøkte fabrikken til Rolls-Royce i Goodwood, England tidligere i år. Der fikk han blant annet et unikt innblikk i hvordan Rolls-Royce ønsker å posisjonere seg i 2019:

Her er Cullinan på vinterbesøk i Norge

Starter på fem millioner...

– De er blant annet veldig klare på at de ikke definerer seg selv "bare" som en bilprodusent. Nei,Rolls-Royce skal være en leverandør av luksus. De ser også på bilene sine som kunstverk, der kundene skal kunne skreddersy og få dem helt etter sine ønsker. Rolls-Royce produserer ikke biler for lager. Her er det én og én bestilling – der kjøperne har nesten absurd mange valgmuligheter. Slik sett er det neppe tilfeldig at en så kunstopptatt mann som Christen Sveaas står på kundelisten, forteller Knut.

– Hva vet vi om prisen på Cullinan?

– Bare at den kan variere enormt fra bil til bil. Rolls-Royce opererer med en startpris på rundt fem millioner. Så kommer det an på hva man ønsker seg av skreddersøm. Rolls-Royce har en arbeidsstokk bestående av noen av verdens flinkeste håndverkere på sine områder. Blant annet gjelder det på alt av skinn og treverk. Holdningen er enkel: De lager det kunden ønsker seg, her er det stort sett bare lommebok eller bankkonto som setter begrensningene. Og hos de fleste kundene til Rolls-Royce er det ikke så mye som bremser der, smiler Knut.

Slik ser det ut bak rattet. Her er det ikke veldig mange som får gleden av å sitte.

Kjører på første klasse

Han har selv fått prøve Cullinan på smale og svingete landsbyveier i England. Kanskje ikke det stedet en bil med lengde på 5,3 meter lang og vekt på over 2,6 tonn trives best...

– Dette er en diger og ruvende bil, ingen tvil om det. Men den er også overraskende lettkjørt. Når du først er på plass bak rattet og har lært deg hvor hjørnene er, kjøres den akkurat som alle andre biler. Komforten er helt fantastisk. Du bare flyter avgårde, støydempingen er totalt – og innvendig er det naturligvis super-eksklusivt med nydelige materialer og særpreget design på alt som finnes av detaljer. Her kjører du virkelig på første klasse, sier Knut.

Ingen tvil: Cullinan er en diger bil, den ser også større ut i virkeligheten enn på bilder.

Har Bentley-SUV fra før

– Kommer den til å vekke oppsikt på norske veier?

– Ja, gjett om! Mye handler om størrelsen. Cullinan er rett og slett MYE større enn alt annet som finnes av SUV-er i denne klassen. Den ruver på veien, samtidig som designet forteller at dette er svært eksklusive saker. Så her kommer nok mange til å sperre opp øynene.

PS: Det hører med til historien at Christen Sveaas fra før eier en Bentley Bentayga, også det en av verdens mest eksklusive SUV-er. Her snakker vi altså litt av en drømmegarasje!

