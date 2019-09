Det opplyser det amerikanske National Hurricane Center i Miami tirsdag.

Dorian har hengt over Bahamas i to døgn og trukket vannet opp på et dødelig flomnivå. Nå står den amerikanske østkysten for tur.

Orkanen var på det sterkeste i kategori 5, som er den aller kraftigste på skalaen, men har nå er vindstyrke på 175 km i timen.

Vinden er langt fra den eneste bekymringen for folk i de utsatte områdene. Når orkanen beveger seg så langsomt og henger over områder slik Dorian har gjort over Bahamas, medfører det store mengder nedbør og stormflo over tid.

INNTREFFER USA: Orkanens forventede retning langs østkysten av USA.

På Bahamas har folk som trodde de skulle bli reddet, blitt sittende på hustakene sine i over ett døgn, med flere meter vann under seg.

Så langt er fem personer bekreftet omkommet i øystaten som følge av orkanens herjinger, alle på Abaco-øyene, men det fryktes at tallet vil stige når vannet trekker seg tilbake og skadene blir synlige. Stormflo har ført til at vannet er steget med opptil syv meter.

– Redningsmannskaper vil reise til Abaco så snart som mulig for en fullstendig og skikkelig kartlegging av situasjonen og identifisering, sier statsministeren.

Meteorologene advarer om at orkanen fortsatt utgjør en fare på sin ferd over Bahamas, mot USAs sørøstlige kyst.

