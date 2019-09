Alexis Sánchez ble aldri en suksess i Manchester United.

Han kom til United fra Arsenal i januar 2018. Under perioden i Manchester startet Sánchez kun 31 av 77 mulige kamper, og han ble byttet ut i 18 av dem. 30-åringen scoret kun fem mål på totalt 45 kamper etter 19 måneder i klubben.

I august forlot som kjent chileneren Old Trafford til fordel for italienske Inter. Han skal spille for den italienske Serie A-klubben Inter på lån frem til neste sommer.

Sánchez angrer ikke på at han skrev under for Manchester United, men mener han burde fått en større sjanse til å vise seg fram. Det sier den ferske Inter-spilleren i et intervju med BBC.

– Jeg var fornøyd i Manchester United også, men jeg har alltid sagt til vennene mine at «jeg ønsker å spille», sier han til BBC Sport.

– Om det hadde latt meg spille, ville jeg gjort mitt beste. Noen ganger fikk jeg spille 60 minutter, og så fikk jeg ikke spille neste kamp. Og jeg skjønner ikke hvorfor, sier Sánchez om tiden i Manchester United.

Avviser at han var skadet

I oppkjøringen til årets sesong ble Sánchez holdt utenfor Uniteds testkamper.

Sánchez havnet helt i kulden hos United-manager Ole Gunnar Solskjær, og et utlån ble etter hvert uunngåelig for den høyt gasjerte chileneren.

Klubben hevdet at han hadde pådratt seg en skade under landslagsspill. Det er feil, hevder Sánchez.

– Jeg følte meg fin. Jeg synes jeg spilte bra i Copa America. Etter det var det opp til treneren å la meg spille. Du må spørre ham, ikke meg, sier Sánchez.

– Gikk til United får vinne alt

Han understreker at han ikke mener valget om å gå til Manchester United var feil. For Arsenal scoret Sánchez hele 80 mål på 166 kamper etter å ha blitt hentet fra Barcelona for over 300 millioner kroner i juli 2014. I sin siste sesong i Manchester United scoret han kun to mål på 27 kamper.

– Jeg er veldig glad for at jeg gikk til Manchester United. Det har jeg alltid sagt. Det er den klubben som har vunnet mest i England. Da jeg gikk til Arsenal var det fantastisk – jeg stortrivdes der. Men Manchester United bygget noe nytt på den tiden, og hentet spillere for å vinne titler. Jeg ønsket å gå der og forsøke å vinne alt. Jeg angrer ikke på at jeg gikk til United, slår han fast.

I Inter vil Manchester United vil fortsatt betale en stor del av chilenerens lønn på vannvittige 4,3 millioner kroner per uke. I engelske medier har det blitt hevdet at Inter betaler 1,93 millioner av ukelønna, mens United tar resten av regningen under låneoppholdet.