Fra klokken 21.40 onsdag sender TV 2 årets partilederdebatt, fra vårt sportsstudio i Bergen.

TV 2-anker Arill Riise leder den direktesendte tv-debatten.

– Jeg tror det vil bli høy temperatur som vanlig i partilederdebatter, men jeg håper å unngå at de snakker så mye i munnen på hverandre at velgerne ikke får med seg hva de står for, sier Riise.

– Partilederdebatter er en ekstremvariant av ordskiftet og mye står på spill for deltakerne, selv om de ikke er på valg i et kommune- og fylkestingsvalg. Nytt i år er at vi sender fra sportsstudio i Bergen. Det blir en fantastisk ramme, fortsetter Riise.

Tre temaer

LEDER DEBATTEN: TV 2-anker Arill Riise i TV 2s sportsstudio, hvor debatten skal være. Foto: Henrik Kaslegard/TV 2

Partilederne skal debattere tre ulike temaer i kveldens debatt.

– Tema blir om det er plass til bilen i et klimavennlig Norge, om vi skal forlenge skoledagen med en og en halv time, og forholdet mellom by og land. 120 kommunar har 3000 innbyggere eller færre. Bør vi slå de sammen? sier Riise.

Det er totalt ni partiledere. I tillegg skal Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, som har fått betydelig oppslutning på meningsmålinger flere steder i landet, være med på en del av debatten.

– Bompengepartiet blir med i første del av debatten, som handler om bilens plass i et klimavennlig Norge, sier Riise.

Inn på bakrommet

Allerede fra klokken 20 kan du starte sendingen på TV 2 Sumo.

Programleder Yvonne Fondenes inviterer kjente fjes til et direktesendt politisk talkshow. De varmer opp før et av valgkampens høydepunkter, og gir et innblikk i hva som skjer i kulissene. Ser du partilederdebatten på TV 2 Sumo, får du i tillegg se sendingen helt uten avbrekk.

PÅ BAKROMMET: Yvonne Fondenes skal lede politisk talkshow på bakrommet til debatten. Foto: Espen Solli/TV 2

Etter partilederdebatten fortsetter Yvonne Fondenes på bakrommet. TV 2s kommentatorer gir sine analyser av debatten og kaster terning på partilederne. Dette kan du se både på TV 2 Sumo og på Nyhetskanalen.

Tar med fløyte

I årets valgkamp har det nok en gang blitt fokus på debattkultur blant politikere, og i sosiale medier har mange engasjert seg

– Jeg kommer til å styre debatten med hard hånd og har en dommerfløyte på lur om kakafonien tar overhånd. Vi er jo i et sportsstudio, sier Riise.

– Jeg gleder meg veldig til denne debatten som jeg tror blir både levende, engasjerende og med humør. Vi har dyktige politikere som vil gjøre alt for å vise sin beste side, sier han.

Partilederdebatten ser du på TV 2 fra klokken 21.40 onsdag. Fra klokken 20 kan du se ekstrasending på TV 2 Sumo, og bli med på bakrommet av debatten.