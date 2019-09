Mann siktet for overfall på Reidar Osen:

– Jeg jublet inni meg da jeg fikk høre det

LETTET: Reidar Osen er lettet etter pågripelsen. Foto: TV 2

Reidar Osen er svært lettet og glad over at en person er pågrepet for å ha overfalt og kidnappet ham for fire år siden.