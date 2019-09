I statsbudsjettet for 2020 settes det av 50 millioner kroner til ombygging av fem sittevogner av Type B-5 og B-7 til sovevogner med liggestoler, type «business-class» på fly.

– Med den avtalen vi har gjort og i budsjettet så bygger vi nå om mange av de gamle vognene til å bli nye sovevogner for å øke kapasiteten, sier Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande.

Business class

Tirsdag kveld satte hun seg på nattoget fra Oslo til Bergen for å delta i TV 2s partilederdebatt.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) var innom Grandes sovekupé. Dale forklarer at man nå skal forsøke et annet konsept enn sovekupeer med to senger.

– I stedet for å bygge med denne kapasiteten, der halve lugaren ofte ikke er i bruk, så bygger vi nå på samme måte som business class i fly med stoler som kan legges helt flate, sier Dale.

Har tro på konseptet

Det går totalt åtte nattog i dag hver vei på henholdsvis Sørlandsbanen, Bergensbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen. Det skal kobles på en ombygd vogn på fem av de eksisterende avgangene.

En undersøkelse viser at liggestoler kan bli et attraktivt tilbud på alle baner med nattog, men særlig på Nordlandsbanen, hvor det er en større andel kortere reiser.

– Folk vil ha det, det er god miljøpolitikk og vi ser at vi får resultater fort i utslipp og i alternative reisemåter, sier Trine Skei Grande.