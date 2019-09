– Du kommer deg ikke så langt som Ole har gjort med bare å være snill

Året er 1998. Manchester United er avhengig av seier hjemme mot Newcastle for å ha et realistisk håp om ligagull.



United kaster alle mann i angrep mot slutten av kampen. Det fører til en enorm kontringsmulighet for Newcastle.



Ole Gunnar Solskjær legger seg på sprang etter Robert Lee som har en hel banehalvdel for seg selv. Like utenfor 16-meteren når nordmannen han igjen.



Uten å være i nærheten av ballen, klippes Lee ned av Solskjær. Nordmannen vet at han blir utvist og tusler av banen - til stående applaus fra hjemmefansen på Old Trafford.

Vel 20 år senere husker Alan Shearer godt det som skjedde aprildagen i 1998.

– Ole tok ham ned. Han tok en for laget. Jeg er sikker på at han ville gjort det igjen. For meg var det ikke overraskende, minnes Shearer.

Før den tid – og for så vidt i etterkant – har Solskjær fått et stempel på seg som den snille gutten fra Norge.

Shearer mener episoden med Lee og karrieren i etterkant viser at Solskjær ikke bare er snill og hyggelig.

– Alle har en annen side. For å kunne ha den karrieren som Ole hadde, og for å få til det han gjorde, så må du ha en "tøff" side. Det er ingen tvil om at Ole hadde det ved seg, sier Shearer til TV 2.

Ligatittelen glapp for United og Solskjær det året, men Solskjærs karriere i Manchester utviklet seg likevel til å bli et lite eventyr.

Kunne ødelagt Solskjær-eventyret

Trolig er nettopp Alan Shearer, tidenes Premier League-toppscorer med 260 mål, en av årsakene til at Ole Gunnar Solskjær har fått den karrieren han har gjort i Manchester United.

I 1996 var nemlig Shearer ønsket av både Manchester United og Newcastle. Han endte opp med å vrake United, som i stedet signerte Solskjær fra Molde.

– Hadde du gått til Manchester United den dagen, så hadde Solskjær fort ikke vært manager der i dag?

– Det gikk vel ikke så galt for United å ikke signere meg, gjorde det? United fikk en utrolig målscorer. Ole hadde jo suksess, så det gikk nok greit, mener Shearer.

Den dag i dag har ikke Manchester United-fansen glemt at Shearer takket nei til klubben. I fansens Solskjær-sang, synges det om Shearer.

– De synger vel ikke om de svake spillerne, så jeg ser vel bare på det som en slags respekt, sier Shearer.