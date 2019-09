Ett år etter at hun mistet søsteren: – Det har vært noen tøffe dager nå

2. september 2018 døde Ida Eide på sykehuset etter å ha fått hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim.

Lillesøster Mari Eide var på treningsleir i Livigno, Italia, da hun fikk beskjeden om at søsteren hadde fått hjertestans.

Ett år og én dag etter er Mari Eide tilbake i Livigno og jobber mot en ny sesong.

– Det har vært noen tøffe dager nå. Det begynte jo 1. september i fjor med en telefon i Livigno, litt sånn håpet var der fortsatt og så ble det en lang reise hjem og natt på sykehuset. Alle tankene og følelsene kommer veldig tilbake. Alle bildene du sitter med i hodet kommer tilbake nå. Det har vært tøft, sier Eide til TV 2.

29-åringen forteller at hun er blitt flinkere til å takle følelsene nå ett år etter det forferdelige tapet.

Slik så det ut under begravelsen til Ida Eide i Lidar kirke i Øystre Slidre. Foto: Vidar Ruud

– Det har sunket litt mer inn. Du har lært deg å takle mer de følelsene, så det har ikke vært like dramatisk nå. Det var en veldig dramatisk opplevelse og et sjokk, som kom veldig overraskende på alle oss i familien i fjor, så man har blitt mer vant til å prate om det, sier hun.

– Det var et sjokk som kom igjen

I august ble langrennsløper Sondre Turvoll Fossli rammet av hjertestans under en biltur med kjæresten i Oslo. 26-åringen overlevde etter å ha fått øyeblikkelig hjerte- og lungeredning og raskt tilsyn av ambulansepersonell. Senere samme måned ble han utskrevet av sykehuset. Det vekte minner hos Mari Eide.

– Det var som et sjokk som kom igjen. Jeg er utrolig glad for at det gikk bra med Sondre. Det som skjedde med Sondre og det som skjedde med Ida har på en måte vært ytterpunktene av det mest tragiske og det mest lykkelige utfallet som kan skje. At Sondre fikk hjelp i tide, og at det gikk bra med han, er jeg utrolig glad for, forteller Eide.

Mari Eide mener hendelsen for ett år siden har satt livet mer i perspektiv.

– Jeg har tenkt mye på hva morgendagen bringer, det er ingen av som vet, livet er tilfeldigheter, redselen for at noe skal skje. For litt over ett år siden hadde jeg ikke tenkt tanken på en hjertestans eller sjansen for at noen skulle død. At sjansen for at noe skulle gå galt var så liten og du aldri hadde opplevd det før, men nå når det har skjedd, og når det skjer vonde ting med dine nærmeste, setter det livet mer i perspektiv, det gjør det. Du har lært at du skal leve livet så godt du kan her og nå, og prøve å få det så fint her og nå, for du vet jo aldri hva morgendagen bringer og det er jo en fin måte å prøve å leve etter da, men vanskelig det er det, sier hun.