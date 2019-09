VW e-Golf her vært en stor suksess for den norske importøren. Helt siden lanseringen i 2014 har elbil-hungrige nordmenn stått i kø for å få tak i denne bilen. Tidvis har ventetiden vært lang, uten at det har skremt bort mange kunder.



Men nå nærmer det seg slutten for den populære elbil-modellen.

Den nye VW I.D 3 som premierevises om bare noen få dager, tar over stafettpinnen utpå sommeren neste år. Omtrent samtidig lanseres også en helt ny og åttende generasjon av folkemodellen VW Golf. Men den kommer ikke i elektrisk utgave. Elbilene skal I.D-serien stå for.

Nå, på tampen av produksjonen, åpner Volkswagen for bestilling av e-Golf i en ny Exclusive-utgave. Som det ligger i navnet er dette en velutstyrt modell, til kampanjepris.

Mye utstyr – hyggelig pris

Utstyret i denne Exclusive-utgaven består blant annet av dette: Sportsseter i skinn, Active Info Display digitalt instrumentpanel, ryggekamera, ekstra mørke vinduer bak, Keyless entry med startknapp, sikkerhetspakke med flere førerhjelpsystemer inkluder side assist, dynamisk lysassistent og dynamiske LED-frontlys, i tillegg til det en alminnelig e-Golf har. Og den er slett ikke dårlig utstyrt i utgangspunktet.

Volkswagen e-Golf Exclusive får en pris på kr 290.400 (kr. 299.800 levert Oslo). Kundebesparelsen for den nye kampanjemodellen er på kr. 27.900, sier den norske importøren i en pressemelding.

e-Golf har altså hatt stor suksess i Norge siden introduksjonen i 2014. Ved utgangen av august, var hele 36.025 e-Golf registrert totalt sett i OFVs nybilstatistikk.

– I flere år var e-Golf Norges mest solgte bilmodell og på det meste har rundt 80 prosent av produksjonen gått til norske bileiere. Det er vi stolte av, og er svært takknemlige for at så mange norske kunder har valgt e-Golf, sier Harald Edvardsen-Eibak, direktør Volkswagen.

Salget av e-Golf i Norge: 2014: 2.018 stk. 2015: 8.943 stk. 2016: 4.705 stk. 2017: 6.639 stk. 2018: 7.238 stk 2019: (Per 31.08) 6.482 stk. TOTALT: 36.052 stk.

Halvparten av alle e-Golf til Norge

Nå er leveringstiden 2-3 måneder for fabrikkbestilling av e-Golf, men det finnes også biler tilgjengelig for umiddelbar levering fra lager i Norge.

Hvert år produseres det ca 2.000.000 VW Golf, men bare 16.000 av disse er e-Golf. Altså en veldig liten andel. Rundt halvparten av disse ender opp i Norge, hvor nettopp elbil-utgaven har blitt den nye folke-Golfen og står for rundt 80 prosent av salget av modellen.

Så gjenstår det å se om dette sluttstuntet med bestselgeren til VW gjennom mange år er nok til å går forbi Tesla som Norges mest solgte bil i år. Disse to bilmerkene kniver nemlig om den plassen.



Så langt leder Tesla an med minst mulig margin. Vi snakker om 13.927 biler kontra 13.799, så her er ingenting avgjort ennå.

