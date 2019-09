I starten av august var Pål Kristian Moen (37) fra Otta på ferie med familien sin på Sørlandet. Det var varmt, og 37-åringen bestemte seg for å ta et bad.

På vei opp fra sjøen ble han stoppet av et par. Paret beklaget at de forstyrret familien, men forklarte at de var leger og mente Pål Kristian burde få sjekket ut føflekken han hadde på ryggen.

Det var Gudbrandsdølen Dagningen som omtalte saken først.

– Om paret ikke hadde sagt de var leger, vet jeg ikke om jeg ville tatt det like på alvor. Men jeg bestemte meg for å oppsøke legen da jeg kom hjem, sier Moen til TV 2.

Fikk sjokkbeskjed

37-åringen visste godt om føflekken fra før, men i en travel hverdag som far til tre små barn, gikk den i glemmeboka og Moen oppsøkte ikke lege.

– Jeg dro til legen med en gang vi kom hjem fra ferie og fikk fjernet deler av føflekken, sier han.

Etter to uker fikk familiefaren svar.

– Da kom sjokkbeskjeden om at føflekken var ondartet, og at jeg hadde kreft, sier 37-åringen.

FØFLEKK: Det var denne føflekken paret reagerte på. Foto: Privat

Pål Kristian Moen sier til TV 2 at han holdt på å besvime da han fikk kreftdiagnosen.

– Jeg har jo tre små barn, og jeg begynte å tenke på hva som kom til å skje, sier han.

– Som å vinne i lotto

Moen ble henvist videre til sykehuset hvor legene fjernet mer av føflekken. I forrige uke fikk han beskjed om prøvene så helt fine ut, og at han slapp videre behandling.

På grunn av legeparets oppmerksomhet ble føflekken til Pål Kristian Moen oppdaget på et så tidlig stadie at han slapp operasjon, stråling og cellegift.

– At jeg skulle treffe det paret på de få timene vi var der for å bade, er kun snakk om tilfeldigheter. Det er som å vinne i lotto når du har såpass flaks, sier Moen til TV 2.

Ønsker kontakt

Men alt skjedde så fort, og 37-åringen glemte helt å spørre hva legeparet het. Nå ønsker han gjerne å komme i kontakt med dem.

– Jeg vil takke dem for at de brydde seg. De var ikke på jobb når dette skjedde, men at de kom bort til meg og sa det, viser at de bryr seg om jobben sin og andre folk, sier Moen.

Er dette deg? Ta kontakt med TV 2s journalist her!

Familiefaren oppfordrer også alle til å sjekke seg.

– Det er mange som blir skremt når de hører ordet kreft, men det er verdt å være åpen om det både på jobben og på privaten. Folk bør heller sjekke seg én gang for mye, sier han.