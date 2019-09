To personer er hentet ut av ruinene, men et ukjent antall personer skal være fanget under de sammenraste bygningene som ligger i et boligstrøk i Antwerpen, ifølge politiet i Belgia.

Nødetatene er på stedet.

Det var en eksplosjon på stedet som forårsaket at tre bolighus kollapset, melder HLN.

En baby skal ha fått hørselsskader etter eksolosjonen.

Ifølge lokale innbyggere foregikk det arbeid i en av de tre bygningene, men dette er ikke bekreftet av politiet.

Omkringliggende boliger ble påført skader. Mange vinduer ble blåst ut, og dører, garasjeporter og vindusskodder ble ødelagt av lufttrykket.

Eksplosjonen skjedde klokken 12.30. Årsaken til boligkollapsen er foreløpig uklar.