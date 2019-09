Alle i Hammerfest vet at hvithvalen «Hvaldimir» er kontaktsøkende og leken.

Men mandag kveld fikk styrmann Jan-Olaf Johansen på redningsskøyta «Odin» et syn utenom det vanlige.

– Da vi kom inn til Hammerfest ved 18.30-tiden mandag kveld, dukket «Hvaldimir» opp ved båten og holdt følge med oss. Maskinisten gikk bak på badeplattformen og klappet på den internasjonalt kjente hvithvalen, sier Johansen til TV 2.

Mens redningsskøyta bunkret opp, kastet noen på kaien en fisk uti vannet.

Da begynte et show som Johansen sent vil glemme.

– Steike artig skue

«Hvaldimir» virket absolutt ikke interessert i fisken, men det virket derimot en måse som kom flyvende.

Hvithvalen så da sitt snitt til å leke litt.

Han svømte rundt måsen og forsøkte mate fuglen med fisken i munnen.

FILMET: Styrmann Jan-Olaf Johansen på redningsskøyta «Odin» filmet hvithvalens forsøk på å få seg ny lekekamerat.

– «Hvaldimir» tok fisken i sporen, terget og lekte med måsen. Da måsen ikke lot seg affisere, begynte «Hvaldimir» å nappe måsen i beina, blåse bobler under den og sprute vann. Det var et steike artig skue, sier Johansen og ler.

Uansett hvor mye «Hvaldimir» forsøkte klarte han ikke å vekke måsens interesse.

Styrmannen posten videoen av hvithvalens lek på Facebook, der den har skutt fart og blitt spredd i en vill fart.

– Jeg er til og med blitt kontaktet av medier i Australia. Så det er tydelig at «Hvaldimirs» påfunn vekker stort engasjement, sier Johansen.

Internasjonal kjendis

«Hvaldimir» ble først oppdaget av fiskere utenfor Rolfsøya i Finnmark i slutten av april.

Ifølge fiskerne var den meget tam og søkte kontakt med mennesker.

TÅLMODIG: Alle vet at hvithvalen «Hvaldimir» er kontaktsøkende og leken. Mandag beviste han også at han er svært tålmodig. Foto: Jan-Olaf Johansen

Den tamme hvithvalen ble deretter pekt ut som en russisk spion, på grunn av en mystisk sele som var festet til kroppen da den ble oppdaget av de lokale fiskerne.

Historien om hvalen gikk verden rundt.

Flere har ment at hvalen enten er lært opp og brukt i terapi for vanskeligstilte barn i Russland for så å ha «rømt» til Norge, eller brukt kommersielt.

Mens ved Havforskningsinstituttet og Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT) tror man at hvalen kan komme fra den russiske marinen, som har hatt en tradisjon med å bruke både hvaler og andre dyr i sine eksperimenter.

Forskerne har vært svært bekymret for «Hvaldimir» ikke får i seg nok mat, frivillige har derfor brukt 150.000 kroner på at hvalen skal ha det bra.

Hvithvalen oppsøker både båter og kajakker, og har vist at den blant annet er i stand til å hente opp en mobiltelefon fra vannet.