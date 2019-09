Hennes foreldre meldte henne savnet søndag kveld. Hun ble sist sett på sin elsparkesykkel i Ludvika sentrum ved lunjstid.

Like i forkant ble hun sett på en McDonald's restaurant i byen.

Innledningsvis mistenkte ikke politiet at det var begått en kriminell handling, skriver Aftonbladet, men klokken 13 tirsdag opplyste politiet at de innledet en forundersøkelse – og at de mistenker kidnapping.

Per nå er hovedteorien at Emilie skulle treffe en gutt, skriver avisen. Mandag har de gjennomført søk, uten resultat.

– Vi kommer til å ha en gruppe som søker i Ludvika og en i Storvik utover ettermiddagen. Vi mener vi har hastverk med å finne henne, sier Daniel Brodin, virksomhetssjef i den frivillige søkeorganisasjonen FIKK.

Et kvinnelig vitne skal ha sagt at hun så Emilie gå ombord på et tog fra Börlange, og siden ha gått av i Storvik i Gästrikland – drøye elleve mil ifra Ludvika.