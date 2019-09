Natt til tirsdag falt det snø flere steder i fjellet i Sør-Norge. Fylkesvei 55 over Sognefjellet ble stengt i morgentimene mens veien ble brøytet.

Det kan komme mer snø i fjellet de kommende dagene, sier meteorolog Beathe Tveita i StormGeo.

– Særlig torsdag kan det komme snøbyger, særlig nordvest i fjellet. Sognefjellet er spesielt utsatt. Framover blir det litt kjøligere, så nedbør kan fort komme som snø over 1000 meters høyde, sier Tveita.

Grått og vått

Det er nemlig mer gråvær i vente for folk i Sør-Norge. Natt til tirsdag passerte et lavtrykk over landsdelen. Det er i ferd med å trekke østover, men et nytt lavtrykk kommer på onsdag og gir regn og regnbyger.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for Vestfold og Østfold. Det ventes kraftige regnbyger med torden.

Torsdag blir det en liten bedring sørpå, men fredag kommer nok et lavtrykk sigende inn vestfra. Lavtrykket gir litt spredt regn, men lite nedbør på Østlandet.

Kaldere

I Nordland og Troms har det vært bygevær tirsdag, mens Finnmark har for det meste hatt opphold. Denne værtypen ser ut til å holde seg onsdag.

Et lavtrykk i Norskehavet vil gi sørvestlig kuling. Kraftigst vind blir det i Vestfjorden og nordover til Troms vest for Lyngsalpene, med stiv kuling og regnbyger. Finnmark får opphold og til dels pent vær i perioder.

Temperaturmessig blir det kjøligere over hele landet. I Sør-Norge vil temperaturen synke til 11-12 grader onsdag.

– Mandag var det over 20 grader i Øst-Finnmark, men mandag og tirsdag synker temperaturen. Det blir omtrent samme temperatur som i Sør-Norge, med 11-12 grader, sier meteorologen.

Orkan-rester

Neste uke kommer det flere lavtrykk inn fra vest. I midten av neste uke vil Vestlandet og Midt-Norge merke restene av orkanen Dorian, som har herjet i Bahamas.

Uværet vil trekke nordover og etter hvert over Atlanterhavet. Onsdag kommer restene til norskekysten, dog uten noen ødeleggende kraft.